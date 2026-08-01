Plaza Sul Shopping sorteará moto na campanha de Dia dos Pais

O Plaza Sul Shopping irá sortear uma moto como parte de sua campanha de Dia dos Pais, para os clientes cadastrados em seu programa de benefícios. O empreendimento também promoverá mais uma ação de compre & ganhe, desta vez com vinhos “El Andinista” branco (Chardonnay) e tinto (Cabernet Sauvignon).

Neste ano, o sorteio será de uma moto T 350 X da Suzuki. Para participar, é necessário estar cadastrado no programa de benefícios. Clientes 3 Estrelas recebem 10 números da sorte, enquanto os 2 Estrelas recebem cinco e 1 Estrela, um. A participação é válida até o dia 31.

Já para resgatar um vinho no compre & ganhe, Clientes 3 devem enviar para o aplicativo qualquer nota fiscal, enquanto os 2 Estrelas devem enviar R$ 500 em notas e 1 Estrela, R$ 700. Depois, basta resgatar o benefício no aplicativo e fazer a troca no balcão do programa, no P1. A ação também é válida até o dia 31, ou enquanto durarem os estoques.

“Temos mais uma data importante, não só para o varejo, mas para estreitar relações e homenagear pessoas que amamos. Dessa forma, queremos trazer as melhores experiências para as famílias e os nossos clientes pais”, afirma Camila Ramm, gerente de marketing do Plaza Sul Shopping.

Campanha de Dia dos Pais

O shopping promove a campanha de Dia dos Pais, junto da ALLOS, com o conceito “Estar junto é o melhor presente”, na qual se reforça como um espaço de convivência, onde pais e filhos podem criar novas memórias enquanto aproveitam diferentes experiências.

Neste ano, a comunicação destaca a presença, o afeto e as diversas formas de exercer a paternidade, refletindo as transformações desse papel na sociedade e incentivando a criação de memórias que vão além da troca de presentes. A iniciativa reforça o posicionamento do shopping de valorizar as conexões humanas nas principais datas do varejo e de consolidar seus shoppings como destinos integrados à rotina das pessoas, reunindo convivência, lazer, gastronomia, serviços e entretenimento.

Sobre o Plaza Sul Shopping

Inaugurado em abril de 1994, o Plaza Sul Shopping é um empreendimento administrado pela ALLOS. Com 30 anos de história e localizado no bairro da Saúde, tradicional na cidade de São Paulo, o Plaza Sul Shopping se consolidou como uma referência na comunidade local, fazendo parte da história de muitas famílias. Com cerca de 210 lojas, entre elas três âncoras (Coco Bambu, C&A e Renner), três megalojas (Camicado, Mundo Hering e Ultra Academia) e ótimas opções gastronômicas, como Bar do Alemão, Bom Beef Burgers, L’Entrecôte de Paris, Madero, Outback e Pecorino. O Shopping ainda conta com uma alameda de serviços completa, 6 salas de cinema UCI e espaço para convivência e lazer.

Endereço: Praça Leonor Kaupa, 100 – Jardim da Saúde

www.plazasulshopping.com.br

Instagram: @plazasulshopping