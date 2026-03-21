Plaza Sul Shopping recebe inédito Festival do Café

Oafé e Brasil são uma dupla inseparável. Nosso país é o segundo maior consumidor mundial da bebida, de acordo com a Organização Internacional do Café (OIC), logo atrás dos Estados Unidos, que possui 14% da demanda mundial enquanto representamos 13%, com 21 milhões de sacas ao ano. No entanto, muitos ainda têm dúvidas sobre como “passar o café perfeito”. A chegada do “Festival do Café” no Plaza Sul Shopping, no próximo dia 19 (quinta-feira) levanta esse debate, por meio de palestras e encontro de produtores.

O Plaza Sul Shopping receberá, nos próximos dias 19 e 22 (quinta-feira e domingo), o maior festival de cafés especiais do Rio de Janeiro, o “Festival do Café”, organizado pela Brasil na xícara. O evento terá entrada gratuita e contará com degustação, produtos artesanais, palestras e shows musicais, sendo realizado no P0, ao lado da Starbucks, das 12h às 21h nos quatro dias.

Os visitantes terão a oportunidade de conhecer diferentes versões da bebida, com notas e métodos de preparo variados, diretamente de cafeicultores do estado e de outras regiões do Brasil, que estarão distribuídos em 15 stands.

“Estamos muito felizes e orgulhosos em trazer um evento deste porte para o shopping, com um tema que faz parte do dia a dia dos brasileiros e que tem atraído cada vez mais interesse da população. Com certeza será, não um prato cheio, mas sim uma ‘xícara cheia’ para quem aprecia cafés especiais”, comenta Camila Ramm, gerente de marketing do Plaza Sul Shopping, administrado pela ALLOS – maior plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina.

Números

Café e Brasil são uma dupla inseparável. Nosso país é o segundo maior consumidor mundial da bebida, de acordo com a Organização Internacional do Café (OIC), logo atrás dos Estados Unidos, que possui 14% da demanda mundial enquanto representamos 13%, com 21 milhões de sacas ao ano.

Por aqui, segundo estudo da empresa Euromonitor, estima-se que cerca de 5% a 10% de todo o consumo brasileiro de cafés já seja dos chamados especiais. Esse número corresponde, a 70 mil toneladas anuais, um consumo que cresce 15% ao ano, enquanto o de café tradicional aumenta 3,5% ao ano.

Já segundo levantamento da Grand View Research, chamado “Tamanho e Perspectivas do Mercado de Cafés Especiais no Brasil, 2025-2030”, o mercado brasileiro de cafés especiais movimentou cerca de US$ 2 bilhões (R$ 10,3 bilhões) em 2024 e pode chegar a US$ 3,5 bilhões (R$ 17,9 bilhões) até 2030.

Por fim, a Reuters revela que os cafés especiais são impulsionados por jovens e consumidores urbanos, que buscam qualidade sensorial, origem e rastreabilidade, experiência em cafeterias e métodos filtrados e cafés em grão.

Sorteio e compre & ganhe temáticos

Aproveitando a temática, neste mês, o Plaza Sul Shopping sorteará cafeteiras Nespresso para os participantes do Programa de Benefícios.

Além disso, também promove compre & ganhe com cafés especiais da Praça da Moça, no qual os Clientes Estrela podem trocar as notas enviadas no aplicativo oficial do empreendimento.

Os prêmios do sorteio serão divididos pela categoria no programa. Clientes 3 Estrelas concorrerão a uma cafeteira Nespresso Vertuo Creatista, enquanto os 2 Estrelas podem ganhar uma cafeteira Nespresso New Lattissima One e Clientes 1 Estrela concorrerão a uma cafeteira Nespresso Vertuo Pop+. Para isso, basta ativar o benefício no aplicativo.

Já no Compre & Ganhe, Clientes 3 Estrelas podem fazer a troca com uma nota de qualquer valor, 2 Estrelas a partir de R$ 400 e 1 Estrela com R$ 500.

As trocas poderão ser realizadas até o dia 31/03 (terça-feira), ou até durarem os estoques.

Serviço – Festival do Café no Plaza Sul Shopping

Endereço: Praça Leonor Kaupa, nº 100, Jardim da Saúde. Local: P0, ao lado da Starbucks. Desde 19 até 22 de março (quinta-feira a domingo). Horários: das 12h às 21h

Evento gratuito

Sobre o Plaza Sul Shopping

Inaugurado em abril de 1994, o Plaza Sul Shopping é um empreendimento administrado pela ALLOS. Com 30 anos de história e localizado no bairro da Saúde, tradicional na cidade de São Paulo, o Plaza Sul Shopping se consolidou como uma referência na comunidade local, fazendo parte da história de muitas famílias.

Com cerca de 210 lojas, entre elas três âncoras (Coco Bambu, C&A e Renner), três megalojas (Camicado, Mundo Hering e Ultra Academia) e ótimas opções gastronômicas, como Bar do Alemão, Bom Beef Burgers, L’Entrecôte de Paris, Madero, Outback e Pecorino. O Shopping ainda conta com uma alameda de serviços completa, 6 salas de cinema UCI e espaço para convivência e lazer.

Site: www.plazsulshopping.com.br. Instagram: @plazasulshopping