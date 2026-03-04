Plaza Sul Shopping recebe festival inédito de café e loja pop-up formada por mulheres empreendedoras

Empreendimento também sorteará cafeteiras Nespresso e promove compre & ganhe de cafés especiais

Março será um mês recheado de atrações no Plaza Sul Shopping, com destaque para o “Festival do Café”, evento gratuito com foco nos cafés especiais, também tema do sorteio e compre & ganhe do programa de benefícios, e o “Empodera Ela”, iniciativa que promove o empreendedorismo feminino.

Festival do Café

Entre os dias 19 e 22 (quinta-feira e domingo), o shopping recebe o maior festival de cafés especiais do Rio de Janeiro, organizado pela Brasil na Xícara, iniciativa do setor cafeeiro nacional. O evento terá entrada gratuita e contará com degustação, produtos artesanais, palestras e shows musicais, sendo realizado no P0, ao lado da Starbucks, das 12h às 21h nos quatro dias.

Os visitantes terão a oportunidade de conhecer diferentes versões da bebida, com notas e métodos de preparo variados, diretamente de cafeicultores do estado e de outras regiões do Brasil, que estarão distribuídos em 15 stands.

Sorteio e compre & ganhe

Seguindo no tema, o Plaza Sul Shopping promove, neste mês, o sorteio de três cafeteiras Nespresso, uma para cada categoria do seu programa de benefícios. Para participar, basta ser Cliente Estrela e ativar o benefício no aplicativo oficial do shopping. O Plaza Sul também traz seu compre & ganhe, desta vez com cafés especiais da Praça da Moça.

Empodera Ela

Até o dia 29 (domingo), o mall promove a iniciativa “Empodera Ela”, uma loja pop-up, localizada no P0, ao lado da SAO Store, com o objetivo de incentivar o empreendedorismo feminino. O espaço funciona no horário normal do shopping e traz produtos artesanais de mulheres empreendedoras, em celebração ao mês da mulher.

“Neste mês, temos grandes atrações, como o festival do café, para os amantes dessa bebida tão importante para nós, e para celebrar o mês da mulher, trazemos uma iniciativa para dar protagonismo para nossas empreendedoras”, afirma Camila Ramm, gerente de marketing do Plaza Sul Shopping, administrado pela ALLOS, maior plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina.