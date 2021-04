Plaza Sul monta drive-thru de Páscoa, com várias marcas

Como forma de proporcionar mais comodidade e praticidade para os clientes que quiserem realizar suas compras de Páscoa em um único lugar, o Plaza Sul Shopping preparou um drive-thru especial. No período que antecede a data comemorativa, seis marcas do segmento de chocolate garantem atendimento seguro e personalizado, em stands individuais disponíveis no estacionamento do shopping.

Participam dessa ação: Amor aos Pedaços, Cacau Show, Casa Bauducco, Companhia do Chocolate, Kopenhagen e Lojas Americanas. Em pontos de exposição que preservam as distâncias mínimas recomendadas, o cliente escolhe os produtos sem sair do carro, realiza o pagamento e a retirada imediata de suas compras.

“Não tem como ver a Páscoa chegando e não querer garantir delícias de chocolate para deixar a data ainda mais especial. Pensando em facilitar o acesso a esses produtos, o drive-thru é um sistema alternativo que atende às recomendações de distanciamento social e segurança exigidas no atual cenário”, afirma Tatiane Piza, gerente de marketing do shopping.

Como funciona

Ao chegar no drive-thru do Plaza Sul, o cliente localiza o espaço da sua marca preferida para visualizar e escolher o produto. Depois, faz o pagamento e já retira o item. Tudo muito prático, rápido e seguro – e sem sair do carro, pois um funcionário da loja, com máscara, faz a entrega do produto devidamente higienizado e sem contato físico.

Serviço

Drive-Thru de Páscoa do Plaza Sul Shopping

Local: Estacionamento G2 – Valet Parking (acesso pela Rua Ribeiro Lacerda)

Diariamente, das 12h às 18h – até 03/04