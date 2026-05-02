Plaza Sul faz campanha do Dia das Mães nas redes sociais

Ações e comunicação contarão com a criadora digital Mari Kruger

O Plaza Sul Shopping, junto da ALLOS, apresenta a campanha de Dia das Mães 2026 com uma estratégia social first, pensada para começar nas redes sociais e, a partir delas, se desdobrar em experiências no estabelecimento. Com o conceito “Sentido de Mãe”, a iniciativa convida o público a refletir sobre a capacidade intuitiva das mães de perceber o que acontece com seus filhos, mesmo à distância, um “superpoder” que orienta toda a comunicação da campanha.

Pela primeira vez, a companhia incorpora uma influenciadora como ponto de partida da campanha. A escolhida foi a criadora digital Mari Kruger (@marikrugerb), que abre a conversa nas redes sociais ao abordar, de forma leve e bem-humorada, o tema do “sexto sentido materno”. A partir dessa ativação inicial, o conteúdo ganha escala com a participação de mães e filhos reais, o que reforça o compromisso com a autenticidade e emoção, ampliando o alcance e a identificação do público com a campanha.

Com essa abordagem, a campanha estrutura sua comunicação a partir do ambiente digital — especialmente Instagram e TikTok — com conteúdos nativos para as plataformas, incluindo vídeos, conteúdos curtos e ativações interativas. A estratégia reforça o papel das redes como principal ponto de contato e engajamento, com desdobramentos nos canais dos shoppings e na experiência física.

“Esta campanha é de extrema importância para nós, que recebemos, diariamente, muitas famílias e mães incríveis. Homenageá-las é necessário numa data tão importante”, comenta Camila Ramm, gerente de marketing do Plaza Sul Shopping.

“O Dia das Mães é uma das datas mais relevantes do varejo e também um momento de forte conexão emocional. Nossa proposta é ir além da promoção, criando experiências que façam sentido na vida das pessoas e fortaleçam o vínculo com nossos clientes, por meio de ações que conectam marcas relevantes e impulsionam resultados para os lojistas”, afirma Ana Paula Niemeyer, diretora de Marketing da ALLOS, mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras do Brasil.

Sorteio e Compre & Ganhe de Dia das Mães

Até o dia 31 (domingo), o Plaza Sul Shopping promove um sorteio especial para a data comemorativa, no qual o prêmio são dois conjuntos VIVARA Life Mãe e Filha. Clientes 3 Estrelas têm 10 números da sorte, enquanto os 2 Estrelas têm cinco e 1 Estrela, um.

Foto: Divulgação/Vivara Life

Já o Compre & Ganhe será de uma bolsa Me Leva FARM. Clientes 3 Estrelas podem fazer a troca enviando qualquer nota fiscal, enquanto os 2 Estrelas devem enviar R$ 500 em notas e 1 Estrela, R$ 700. Ele é válido até o dia 31, ou enquanto durarem os estoques.

Sobre o Plaza Sul Shopping

Inaugurado em abril de 1994, o Plaza Sul Shopping é um empreendimento administrado pela ALLOS. Com 30 anos de história e localizado no bairro da Saúde, tradicional na cidade de São Paulo, o Plaza Sul Shopping se consolidou como uma referência na comunidade local, fazendo parte da história de muitas famílias. Com cerca de 210 lojas, entre elas três âncoras (Coco Bambu, C&A e Renner), três megalojas (Camicado, Mundo Hering e Ultra Academia) e ótimas opções gastronômicas, como Bar do Alemão, Bom Beef Burgers, L’Entrecôte de Paris, Madero, Outback e Pecorino. O Shopping ainda conta com uma alameda de serviços completa, 6 salas de cinema UCI e espaço para convivência e lazer.

Endereço: Praça Leonor Kaupa, 100 – Jardim da Saúde

www.plazasulshopping.com.br

Instagram: @plazasulshopping

Sobre a ALLOS

Somos a mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras do Brasil. Nosso portfólio tem 50 shoppings próprios e administrados – referência em todas as regiões do país, hubs de soluções para as cidades e destinos de convivência e experiência figital. Somos ainda um grande espaço de oportunidades para os empreendedores de varejo e serviços. Continuaremos trabalhando com o compromisso de servir e encantar nossos consumidores e parceiros todos os dias, promovendo momentos que encantam e transformam. Nossa nova companhia integra o Novo Mercado da B3, mais alto nível de Governança Corporativa, e possui iniciativas com certificações e reconhecimentos internacionalmente relevantes, como a participação na carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE B3) e na carteira do ICO2, além de classificação B no Carbon Disclosure Project (CDP). A companhia também é signatária do Pacto Global da ONU e possui certificação ouro no GHG Protocol, além do reconhecimento I-Diversa (B3).