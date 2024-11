Plaza Sul agora tem Bom Beef Burgers

O Plaza Sul Shopping aumentou seu portfólio de restaurantes no polo gastronômico com a chegada da franquia Bom Beef Burgers. A inauguração contou com a presença do fundador, Netão, que fez a abertura oficial com a distribuição de hambúrgueres para os 100 primeiros visitantes.

Com a inauguração do Bom Beef Burgers, o Plaza Sul passa a contar com oito restaurantes em seu polo gastronômico, além das opções disponíveis na praça de alimentação.

Esta será a 16ª unidade da franquia Bom Beef Burgers e uma das maiores da rede, com mais de 100 lugares e o chamado “brinquedão”, para a criançada poder se divertir.

Foram distribuídos os hambúrgueres “Fininho”, compostos de burger de carne bovina de 100g, american cheese e maionese do Netão no pão de hambúrguer artesanal.

A loja já funciona normalmente, conforme o horário do shopping.