Plaza Sul: 32 anos como referência no bairro da Saúde

Empreendimento acompanhou o crescimento do bairro nessas três décadas; neste mês, promove sorteio de Smart TV para a Copa do Mundo

O Plaza Sul Shopping comemorará 32 anos no próximo dia 25 (sábado), tendo se estabelecido como referência no bairro da Saúde, acompanhando o crescimento do local e seu desenvolvimento. Para comemorar, o empreendimento terá aula especial de yoga para Clientes 3 Estrelas e trará uma série de ações presenciais na data.

Para a superintendente do shopping, Andrea Mendonça, o Plaza Sul tem um papel muito maior do que ser um centro comercial. “Entendemos que somos parte importante do desenvolvimento da região, por isso, temos diversas iniciativas, como o Plaza Transforma, programa de treinamento para empreendedores da comunidade, além do ‘Conselho de moradores’, na qual ouvimos e buscamos resoluções para problema do cotidiano da região entorno”. Além disso, é referência em iniciativas ESG e sustentabilidade, com 94% de reciclagem de resíduos e autossuficiência em água. Também possui 10 eletropostos KARG, para carregamento de veículos 100% elétricos. São cinco vagas com carregadores A/C 23kW e outras cinco com carregadores D/C 30kW.

Nestes 32 anos, o shopping passou por diversas transformações, retrofits, sempre se mantendo atualizado. Para os próximos anos, o objetivo é continuar essa jornada em trazer o que há de melhor em experiências e atrações para o local, sem perder a essência e o importante papel que desempenha perante a comunidade. “Nos vemos muito mais maduros, trabalhando num reposicionamento que vem respondendo bem. Iremos continuar evoluindo, trazendo o que há de melhor na parte comercial e proporcionando grandes experiências e ativações cada vez mais empolgantes para a comunidade”, completa Andrea.

Sorteio e compre & ganhe

Para comemorar o aniversário e se preparar para a Copa do Mundo, o Plaza Sul Shopping promove, neste mês, o sorteio de uma Smart TV 75’’ 4K para os participantes do programa de benefícios. Clientes 1 Estrela recebem um número da sorte, enquanto 2 Estrelas concorrem com cinco números e 3 Estrelas recebem 10 números.