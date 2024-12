Plano preventivo de chuvas

A Prefeitura de São Paulo ativou o Plano Preventivo Chuvas de Verão (PPCV) 2024/2025, com o objetivo de intensificar as ações de prevenção, de atendimento emergencial e de assistência social. O PPCV é implementado anualmente e se divide nas fases de preparação e de execução.

O plano é operacionalizado com base em critérios técnicos, como o monitoramento de dados pluviométricos, previsão meteorológica e observações de campo, que também embasam a definição dos estados de criticidade (observação, atenção, alerta e alerta máximo).

Uma das preocupações é com a colocação de lixo em horário errado. Durante o ano todo, mas especialmente em dias de forte chuva, o cidadão precisa se preocupar com o horário em que vai colocar seu lixo na calçada para coleta.

É passível de multa a colocação de lixo em data errada ou horário muito antecipado. Isso porque os sacos podem ser arrebentados por animais ou levados pela enxurrada, comprometendo a fluidez em bueiros e galerias pluviais.

No verão, com o PPCV, a Prefeitura fica ainda mais atenta a esses problemas para evitar o agravamento em pontos de alagamento.

Essencial também é descartar irregularmente qualquer tipo de resíduo nas ruas – desde a bituca de cigarro ou pequena embalagem plástica até restos de material de construção (entulho)>

O PPCV

Desde a sua implementação, o PPCV tem sido um instrumento de gestão, com união de diversas Secretarias/Órgãos Municipais no Grupo de Trabalho (GT), em que as atribuições de cada um são bem delimitadas e contribuem para o bom funcionamento do Plano.

O monitoramento e a previsão meteorológica, a decretação dos estados de criticidade de atenção e alerta relativos a enchentes, alagamentos, inundações e deslizamentos, assim como a decretação do retorno dos estados de alerta para atenção e de atenção para observação, ficarão a cargo do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, que informará a todos os órgãos envolvidos no PPCV.