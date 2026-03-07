Planetário tem programação especial

São quase 70 anos de muita ciência e história. Inaugurado em 26 de janeiro de 1957, o Planetário Professor Aristóteles Orsini – mais conhecido como Planetário Ibirapuera – foi o primeiro aberto ao público no Brasil. Em 1961, a instituição foi ampliada com a construção do prédio da Escola Municipal de Astrofísica (EMA), tornando-se uma grande referência na área da astronomia. Quem mora na região próxima pode aproveitar ainda mais a programação desses dois espaços dentro do Parque do Ibirapuera.

Agora no mês de março, uma programação bem legal é conferir as sessões de “Olhar o céu de São Paulo outra vez”, aos sábados e domingos. Para conferir horários e vagas disponíveis, visite o site planetario.

urbiapass.com.br. Nesse site é também possível fazer a compra dos ingressos.

A sessão destaca o céu da cidade, que não tem sido visível devido à poluição luminosa e ao crescimento urbano. O público terá a oportunidade de conhecer o icônico Planetário Ibirapuera, o primeiro construído no Brasil em 1957.

A duração da sessão é de aproximadamente 40 minutos.

Outra opção é assistir a Planetas do Universo. A sessão aborda as descobertas recentes de mais de 5 mil planetas em órbita ao redor de outras estrelas e questiona se estamos sozinhos no Universo. Embora haja a possibilidade de vida fora da Terra, essa ideia ainda é uma hipótese devido às enormes distâncias envolvidas. A apresentação sensibiliza sobre a singularidade da Terra como ambiente propício à vida. Mesmo com avanços científicos, a Terra pode ser nosso único habitat viável.

A sessão proporciona uma oportunidade de aprender mais sobre o universo e compreender a importância da preservação da Terra para nossa sobrevivência e das futuras gerações. A duração é de aproximadamente 50 minutos.

E no dia 8 de março, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, será realizada a sessão “Tinha que ser Mulher”, com apresentação de Mirian Cantejon. A apresentação especial mostra que, independente da nacionalidade ou da época, as mulheres sempre desempenharam e continuam desempenhando um papel fundamental na história científica da humanidade. As contribuições das cientistas ecoam através de toda a história do desenvolvimento humano. Nesta sessão, em comemoração ao Dia das Mulheres e Meninas na Ciência, vamos conhecer as trajetórias de diversas mulheres cientistas e suas descobertas impressionantes no campo da astronomia, enquanto contemplamos o deslumbrante céu estrelado na cúpula do planetário.

Astrofísica

A Escola Municipal de Astrofísica Professor Aristóteles Orsini (EMA) foi inaugurada em janeiro de 1961 como espaço onde seriam ministrados cursos de astronomia, demanda em grande parte estimulada pelas sessões do Planetário Ibirapuera, inaugurado quatro anos antes. Em seus pouco mais de 60 anos de história, a EMA ofereceu mais de 800 cursos. Importantes pessoas, que hoje atuam como pesquisadores e cientistas, e mesmo em outras áreas do conhecimento, foram alunos nos cursos da Escola. Passaram pelo complexo Planetário e EMA, desde a sua inauguração, mais de 5 milhões de pessoas.

Atualmente, são oferecidos cursos de níveis variados, desde introdutórios, que buscam dar visão geral da astronomia, até outros mais aprofundados, como Astronomia do Sistema Solar, Evolução Estelar ou Cosmologia.

A Escola conta hoje com três salas de aula e um auditório com 100 lugares. Há ainda uma sala especial para o curso de construção de telescópios, um espaço para exposições e sala de leitura. O foco principal da escola é o ensino e a divulgação de Astronomia e ciências afins. A entrada é pelo portão 10 do Parque Ibirapuera e fica ao lado do Planetário Ibirapuera.