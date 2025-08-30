Planetário Parelheiros comemora primeiro ano

Uma programação especial foi desenvolvida para celebrar o primeiro aniversário do Planetário do CEU Parelheiros, em agosto.Um dos destaques foi a primeira observação noturna com telescópios. O público pode também participar de uma contemplação solar usando um aparelho equipado com filtro específico e um sunspotter, instrumento que permite observar o Sol com segurança.

Houve ainda projeções na cúpula do planetário, como a infantil O Pequeno Planeta Perfeito, além de temas como Buracos Negros, Hoje no CEU, À Procura por Vida, As Origens da Vida, Dois Pedacinhos de Vida, De Volta à Lua e Kaluoka Hina.

As sessões no CEU Parelheiros são todas gratuitas e abertas ao público às sextas-feiras e nos fins de semana. Os ingressos são distribuídos presencialmente na unidade, pouco antes de cada sessão. Às quartas e quintas-feiras, o planetário recebe exclusivamente visitas escolares previamente agendadas.

O Planetário do CEU Parelheiros é o primeiro do mundo a adquirir o sistema de projetores astronômicos do modelo Asterion Premium VELVET LED VIII, da fabricante alemã Carl Zeiss. Um investimento de ponta, com tecnologia de alta precisão, transmite uma gradação realista das estrelas do céu noturno.

As imagens digitais da cúpula inteira apresentam cores acentuadas e fundo completamente escuro, que aumenta a sensação 3D. Outro diferencial é que com o sistema de projeções o planetário se torna também um espaço multidisciplinar possibilitando a apresentação de outros temas. As atividades dependem de condições climáticas favoráveis e serão canceladas em caso de tempo nublado ou chuva.

Local: Planetário Parelheiros (CEU Parelheiros) – R. Terezinha do Prado Oliveira, 25 – Jardim Novo Parelheiros