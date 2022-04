Planeta Inseto reabre na Vila Mariana

O secretário em exercício da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Francisco Matturro, esteve pessoalmente presente à reabertura da ‘Exposição Planeta Inseto’. Trata-se de uma exposição permanente do Museu do Instituto Biológico (IB-APTA), órgão vinculado a essa pasta do governo estadual e que agora poderá ser conferida pelo público de terça a domingo, das 9h às 16h.

Com conteúdo educativo dirigido principalmente ao ensino fundamental, neste ano o projeto completa sua décima segunda edição. O secretário destacou na reabertura da exposição que no Brasil a defesa vegetal tem sido feita com competência. “Os insetos são de fundamental importância para o controle biológico de pragas”, afirmou.

Depois da reformulação, a nova versão do evento apresenta ainda mais informações para responder às curiosidades dos estudantes. Este último projeto foi desenvolvido principalmente para que os visitantes tenham um espaço mais interativo e lúdico, e principalmente entendam com maior profundidade a importância dos insetos na preservação ambiental.

A exposição é uma realização do Instituto Biológico e Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, com a Arquiprom. O projeto tem também o incentivo da Syngenta.

O Planeta Inseto

O museu do Instituto Biológico (IB-APTA) pertencente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo abriga a exposição permanente Planeta Inseto em um lindo casarão da década de 40, que há 12 anos está de portas abertas para uma imersão no fantástico universo dos insetos.

O visitante pode acessar painéis interativos com a história, evolução e importância desses invertebrados, interagir com os insetos, ver a produção do fio da seda pelas lagartas, conhecer o dia-a-dia por dentro de um formigueiro, aprender sobre as abelhas e muito mais, sensibilizando o público para sua importância na sustentabilidade ambiental, produção de alimentos e saúde pública.

SERVIÇO

Local: PLANETA INSETO – Museu do Instituto Biológico

Endereço: Av. Dr. Dante Pazzanese, 64, Vila Mariana, São Paulo – SP

Visitação de terça a domingo, das 9h às 16h.

Entrada gratuita.

Informações: (11) 2613-9500 ou planetainseto@biologico.sp.gov.br

www.planetainseto.com.br;

www.facebook.com/planetainseto;

www.instagram.com/planetainseto/