Pizza bar tem drinks e cervejas geladas

Curtir um happy hour é sempre essencial para quem encara a rotina acelerada paulistana, mas nesse calor escaldante ganha ainda mais importância. Sabendo disso, a GattoFiga Pizza Bar investe em uma série de atrativos para a clientela já fiel que lota a casa seja nos finais de semana ou em dias úteis.

Aliás, não só para curtir esses finais de dia quentes, mas para jantar, a casa tem entre suas principais atrações uma lista de drinks super originais, geladinhos, para começar bem um bate-papo com amigos, um encontro romântico ou um jantar com familiares.

Vale ressaltar que a casa abre de terça a quinta, das 18h às 23h; sextas e sábados até meia-noite. E o detalhe é que, nas charmosas e arejadas mesinhas externas, é possível saborear todas as atrações da casa acompanhado por seu pet!

A definição de “Pizza Bar” não é por acaso. A coquetelaria tem atenção especial, com clássicos como Bloody Mary, Gin Tonica, Martini… E outros drinks contemporâneos que ganharam mais fama no Brasil recentemente, como o Moscow Mule, o Lemoncello Spritz, Lillet Vive, Cachaça Sour e Aperol Spritz.

Tem também criações autorais, como pede um bom bar. O Gin Tônica, por exemplo, pode ser de Hibiscus com Laranja – com aquela leve acidez que um bom drink pede. Outra criação da casa é o Bardot: Cachaça, Limão Siciliano, Xarope de Morango e Espuma de Morango com Gengibre.

Aliás, para quem curte um bom happy hour, coroado por um drink de qualidade, a dica é ir à casa entre 18h e 19h30, de terça a quinta: nesse horário, tem promoção “Double Drink” de Moscow Mule, Cachaça Sour, Lillet Vive e Limoncello SPRITZ.

Há também as cervejas, geladíssimas. A Eisenbahn está disponível nas versões Pilsen, Weizenbier, Pale Ale ou American IPA.

Entre os vinhos, nesses dias mais quentes, a preferência da clientela fica com os rosés, brancos e espumantes. Mas, claro, sempre há os que não dispensam um bom tinto, não importa quanto marquem os termômetros. E para todos eles, a carta de vinhos da casa traz ótimas opções

Com essa proposta de pizza bar, não poderiam, claro, faltar boas opções de entradas caprichadas. Uma das preferidas é a Parma e Pomodori, que já ganha a clientela pelo visual caprichado. Reúne Crostini de Parmesão, Fior Di Latte, Tomate Pelado Confitado, Parma e Pesto de Manjericão.

Outro destaque é a Burrata, combinação entre Pesto de Manjericão, Burrata, Crostini e Tomatinhos Confitados. Para os famintos por novidade, aliás, a GattoFiga acaba de criar uma versão especial – a Burrata de Modena: Parma, Figo Cozido no Vinho Rose, Tomilho, Redução de Aceto Balsâmico e Raspas de Limão Siciliano se sobrepõem à cremosíssima Burrata.

Depois de tantos sabores especiais, garantidos por drinks, bebidas, vinhos e entradas, ainda assim é possível dizer que não se pode deixar de provar as pizzas napolitanas individuais? Claro que sim.

Massa finíssima, de longa fermentação natural, é a marca da GattoFiga, bem como o molho de tomate italiano San Marzano. Combinada a outros ingredientes selecionados, essa base vai ao forno italiano Izzo que garante o ponto certo.

Difícil definir a melhor pedida, mas alguns sabores originais devem ser conferidos, como a Catarina (Molho de tomate, linguiça Blumenau, fior di latte, e manjericão); a Funghi Trufado (Fior di latte, 5 funghis e azeite trufado.) ou a Parma (Presunto cru, Fior di Latte, Stracciatella, rúcula e raspas de limão siciliano). O cardápio completo pode ser conferido em gattofiga.com

A GattoFigga fica na Rua Luís Gois, 1.625 – Esquina com Rua das Rosas, na divisa entre Mirandópolis e Vila Clementino. Siga ainda @gattofigapizzabar nas redes sociais.