Piscinas dos clubes municipais só reabrirão na Primavera

Neste domingo, dia 22 de Maio, as piscinas públicas dos Centros Esportivos da cidade de São Paulo fecharam por conta das baixas temperaturas do período de inverno. Só devem reabrir na primavera, agora.

A cidade de São Paulo contém 46 Centros Esportivosadministrados pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME), sendo 28 com piscinas. Como já acontece anualmente, entre os meses de maio e setembro o serviço é fechado para a população, pois entre as estações de outono e inverno as temperaturas abaixam consideravelmente.

Apesar do fechamento, as piscinas continuarão com toda manutenção necessária, tais como limpeza durante todo o período. A reabertura está programada para o dia 17 de setembro, às vésperas da chegada da Primavera, às 22h04 do dia 22 de setembro de 2022 .

Confira a lista completa de piscinas que fecharam:

Balneário Carlos Joel Nelli (CE Ipiranga)

CEE Riyuso Ogawa (CE Vila Guarani)

Balneário Jalisco (CE Vila Santa Catarina)

CEE Mané Garrincha (CE Ibirapuera)

Mini Balneário Garcia D’Avila (CE Casa Verde)

Balneário Geraldo Alonso (CE Santana)

Mini Balneário Gastão Moutinho (CE Mandaqui)

Mini Balneário Irmãos Paolillo (CE Jardim Cabuçu)

CEE Alfredo Ignácio Trindade (CE Jardim São Paulo)

CEE Rubens Pecce Lordello (CE Cambuci)

CEE José Maria Whitaker (CE São Mateus)

Mini Balneário Ministro Sinésio Rocha (CE Campo Limpo)

CEE Solange Nunes Bibas (CE Butanta)

Balneário Mario Moraes (CE Jardim Celeste)

CEE Edson Arantes do Nascimento (CE Lapa)

Mini Balneário Espiridião Rosa (CE Jaguaré)

CEE Geraldo José de Almeida (CE Pirituba))

Balneário Mario Moraes (CE Jardim Celeste