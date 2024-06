Piscinas de clubes municipais fecham a partir dessa sexta, 21

Normalmente, as piscinas de clubes esportivos públicos fecham no mês de maio e reabrem em setembro, com a chegada da Primavera. Mas, esse ano, com as altas temperaturas e o outono atípico, a Prefeitura resolveu estender o período para a população aproveitar os dias quentes.

Nessa sexta, entretanto, com a chegada oficial do inverno, ainda que o veranico esteja marcando os dias com sol e secura, será o último dia para curtir as piscinas públicas.

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME) informou que as piscinas dos Centros Esportivos só ficam abertas até essa sexta, dia 21 de junho. A SEME informu que a ampliação do período de abertura aconteceu para atender a pedido dos usuários dos CEs que frequentam os espaços públicos da Prefeitura.

A cidade de São Paulo conta com 46 Centros Esportivos administrados pela SEME, sendo que 28 deles possuem piscinas disponíveis para uso.

Os interessados em utilizar as piscinas devem providenciar uma carteirinha. A solicitação pode ser feita pelo Portal 156 ou pessoalmente; nesse caso é preciso levar foto 3×4, comprovante de endereço, RG e CPF.

Confira a lista de clubes da zona sul que mantêm piscinas; Vale lembrar que todos eles oferecem aulas e atividades esportivas fora das piscinas ao longo do ano todo:

– CE Ibirapuera – Mané Garrincha

– CE Vila Guarani – Riyuso Ogawa

– CE Vila Santa Catarina – Balneário Jalisco

– CE Vila Carioca – Balneário Princesa Isabel

– CE Cambuci – Rubens Pecce Lordello

– CE Ipiranga – Balneário Carlos Joel Nelli

– Jardim Celeste – Balneário Mário Moraes

– CE Santo Amaro – Joerg Bruder

– CE Náutico Guarapiranga

– CE Campo Limpo – Mini Balneário Ministro Sinésio Rocha

– CE Jardim Sabará – Mini Balneário Antônio Carlos de Abreu Sodré

– Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador – CERET