Piscinas de centros esportivos e CEUs têm entrada gratuita

Muito calor, pouca chuva, tudo que o paulistano está pedindo nos últimos dias é por água. Se for fresquinha e pronta para um mergulho, ainda melhor. E as piscinas públicas da cidade são ótima pedida – e gratuitas! – para curtir o verão. Aliás, não só o verão, que termina agora em março, mas pelo jeito essas altas temperaturas devem se estender pelos meses seguintes.

E vale destacar que é possível se refrescar, de graça. Na cidade há mais de 50 piscinas disponibilizadas pela Prefeitura para o público em geral, que estão instaladas em CEUs (Centros Educacionais Unificados) e CEMs (Centros Esportivos Municipais). Para frequentá-las, é preciso fazer inscrição e solicitar uma carteirinha, totalmente gratuita. No momento da emissão do documento, mediante apresentação de comprovante de residência, é possível obter as informações sobre normas e uso dos complexos aquáticos.

Nos CEUs, as piscinas ficam abertas até nos finais de semana. De segunda a sexta-feira, funcionam das 8h às 22h. Aos sábados e domingos, das 8h às 20h. Nos feriados, das 8h às 18h.

No momento, 26 CEUS estão com as piscinas em funcionamento. O uso desses espaços é gratuito. Para solicitar a carteirinha, é preciso um documento de identificação pessoal com foto (RG, CNH e RNE) e uma foto 3×4.

Na zona sul da capital, há os CEUs Campo Limpo, Capão Redondo, Cidade Dutra, Guarapiranga, Paraisópolis

Centros esportivos

Além dos CEUs, os munícipes também podem utilizar as piscinas dos Centros Esportivos Municipais. Das 46 unidades, há 21 com piscinas de tamanhos e profundidade variados, desde infantil até semiolímpica e olímpica.

Todas contam com a supervisão de salva-vidas capacitados para garantir a segurança da população. O horário de funcionamento das piscinas é das 8h às 17h, de terça a domingo. Às segundas, ficam fechadas para manutenção.

Na zona sul, há os seguintes centros esportivos:

CE Cambuci – Rubens Pecce Lordello

CE Campo Limpo – Mini Balneário Min. Sinésio Rocha

CE Ipiranga – Balneário Carlos Joel Nelli

CE Jardim Celeste – Balneário Mário Moraes

CE Santo Amaro – Joerg Bruder

CE Náutico Guarapiranga

CE Jardim Sabará – Mini Balneário Antônio Carlos de Abreu Sodré

CE Ibirapuera – Mané Garrincha

Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador – CERET

CE Vila Santa Catarina – Balneário Jalisco

CE Vila Carioca – Balneário Princesa Isabel

CE Vila Guarani – Riyuso Ogawa.

Visite o site sp156.prefeitura.sp.gov.br para solicitar online sua carteirinha e obter mais informações sobre os Centros Esportivos e CEUS.

Regras

Há algumas regras para usar as piscinas, conforme a idade: para garantir maior segurança e bem-estar às crianças e aos adolescentes que frequentam as piscinas públicas, há algumas determinações:

1) Crianças de até 6 anos de idade só poderão entrar na piscina acompanhadas dos pais ou responsável;

2) Crianças a partir de 7 anos e adolescentes até 18 anos incompletos só poderão entrar na piscina com autorização por escrito, assinada pelos pais ou responsável e acompanhada de cópia do documento de identidade RG do subscritor, a qual ficará arquivada na secretaria da unidade;

3) Jovens a partir de 18 anos poderão entrar na piscina independente de autorização;

4) Não há pagamento de taxas mas é necessário fazer a carteirinha de preferência no clube que o munícipe irá frequentar a piscina.