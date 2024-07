Picanharia celebra dia do Amigo com promoção

Sem fugir do lema que carrega em seu próprio nome, a Picanharia dos Amigos fará, no dia 20 de julho, um sábado, uma promoção mais que especial em razão do Dia do Amigo. Todo grupo de amigos, independente da quantidade, que for a uma das 5 unidades do restaurante e consumir um prato individual ou um prato para cada 2 pessoas na mesa, a primeira rodada de chopp será por conta da casa.

A casa, que carrega em seu DNA o intuito de promover encontros entre amigos e familiares e gerar bons momentos e experiências inesquecíveis, decidiu fomentar a data para que possamos lembrar dos amigos que amamos e, claro, arrumar mais motivos para novas confraternizações. A Picanharia mistura o clima de boteco com atrações ao vivo, eventos esportivos, mas sem abrir mão do cuidado em servir os melhores cortes de carne ao público.

O Dia do Amigo é celebrado no dia 20 de julho no Brasil e em diversos outros países em razão da chegada do homem à lua em 1969. À época, em razão do feito, o médico e professor argentino Enrique Ernesto Febbraro enviou cerca de quatro mil cartas para diversos países e idiomas com o intuito de instituir o Dia do Amigo. Febbraro considerava a chegada do homem à lua “um feito que demonstra que se o homem se unir com seus semelhantes, não há objetivos impossíveis”.

Fundada em 2008, a Picanharia dos Amigos é sinônimo de um lugar aconchegante, perfeito para receber família e amigos para momentos prazerosos e de confraternização. A casa está localizada em 5 endereços: Ipiranga, Casa Verde, Vila Leopoldina, Mooca e Campo Belo.

Local para uma verdadeira experiência gastronômica, a Picanharia dos Amigos é o lugar ideal para confraternizar com a família e amigos, em um ambiente aconchegante e preparado para receber as crianças. Destacam-se os cortes de carnes de alta qualidade, grelhados suculentos além do cupim e costela bovina preparados lentamente. Outro ponto que vale se experimentar é o American Barbecue, para quem gostar de fartura sem abrir mão do sabor.

Adquirida em 2017 por um grupo de amigos e empresários do ramo gastronômico, a Picanharia dos Amigos passou de 1 para 5 unidades até 2022. São mais de 150 colaboradores somando todas as unidades que têm por fundamento oferecer o melhor atendimento ao cliente, os melhores produtos finais e uma experiência única, capaz de tornar o visitante casual em cliente frequente nos salões dos restaurantes.

Endereços na Zona Sul

– Rua Pedrália 370 – Ipiranga

– Rua Gabriele D’annunzio, 1319 – Campo Belo