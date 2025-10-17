Pessoas com 60+ têm ampla programação de lazer e cultura

Os espaços culturais e bibliotecas da cidade oferecem ao público idoso vivências que vão da dança e do artesanato à tecnologia e aos idiomas.

A programação inclui aulas de Afromix, que combinam dança, ritmos variados e capoeira, na Casa de Cultura Campo Limpo, além das danças de Pindorama conduzidas pelo Centro Cultural Grajaú, unindo diversão e tradição. Na Casa de Cultura Chico Science, é realizada uma oficina de artesanato toda sexta-feira, às 14h, finalizada com a animação do forró. Já a Casa de Cultura Júlio Guerra coordena uma feira de produtos artesanais todas as quartas-feiras, às 14h, voltada ao público da terceira idade.

Para quem quer desenvolver novos idiomas ou aprender mais sobre tecnologia, as bibliotecas oferecem oficinas de inglês, espanhol e redes sociais em diferentes dias e horários.

Local

Aqui na zona sul, destaque para a programação da Biblioteca Viriato Correa, que fica na Rua Sena Madureira, 298 – Vila Mariana. Confira a programação:

Atração: Oficina de Inglês, com a professora Márcia do Instituto Pinheiro. Quando: Toda segunda, às 10h. Sinopse: Aulas da língua inglesa para ser utilizada em várias situações do dia a dia.

Atração: Oficina de Coral, com a professora Rachel do Instituto Pinheiro. Quando: Toda terça, às 14h. Sinopse: Alunos aprendem a desenvolver habilidades vocais como afinação, ritmo, cantando em harmonia e em grupo.

Atração: Oficina de Redes Sociais, com o professor Ricardo do Instituto Pinheiro. Quando: Toda quinta, das 13h30 às 15h. Sinopse: Idosos aprendem a utilizar adequadamente as funções básicas do celular e a internet, com dicas de segurança, usos de aplicativos e segurança digital.

Atração: Oficina de Espanhol, com o professor Diego do Instituto Pinheiro. Quando: Toda sexta-feira às 10h | Duração 1 hora. Sinopse: Idosos aprendem a utilizar a língua espanhola através de canções tornando o aprendizado fácil e lúdico.

Atração: Oficina de Criatividade, com a professora Beth do Instituto Pinheiro. Quando: Toda sexta, às 15h Sinopse: Aulas práticas utilizando diversos materiais para o desenvolvimento cognitivo e criativo dos idosos.

Outra boa opção é a Casa de Cultura Municipal Chico Science, que fica na Rua Abagiba, 20 – Vila da Saúde. Confira as sugestões:

Atração: Vivência da Terceira Idade. Quando: Sexta – 14h às 16h. Sinopse: Reunião para confecção de artesanato/crochê e roda de forró.

E na Casa de Cultura Municipal Júlio Guerra – Pça. Floriano Peixoto, 131, em Sto. Amaro tem Baile da Terceira Idade, quarta – 14h às 17h. Outra Atração são Oficinas de Dança, terça e sexta – 10h30 às 11h30. E tem Feiras de Artesanato, quarta – 14h às 17h