Pesquisa indica possível complicação vascular em pacientes com coronavírus

Desde o começo da pandemia de coronavírus no Brasil, pacientes internados no Hospital São Paulo (HSP/HU Unifesp) para tratamento da doença causada pelo vírus também têm relatado complicações no sistema vascular.

Verificando a ausência de trabalhos científicos publicados nessa área, pesquisadores da Disciplina de Cirurgia Vascular da Escola Paulista de Medicina (EPM/Unifesp), coordenados pelos docentes Luis Carlos Uta Nakano e Jorge Eduardo de Amorim, iniciaram um estudo para relacionar as duas enfermidades.

“Mantendo o padrão da Unifesp em sempre atuar na vanguarda das pesquisas, formatamos esse trabalho inédito na literatura que trata especificamente das complicações vasculares nos pacientes graves de covid-19, e correlacioná-las com diversos fatores clínicos e terapêuticos que possam influenciar na evolução desses casos”, explica Nakano.

O estudo é prospectivo observacional e já conta com 50 participantes que estão internados nas unidades de terapia intensiva do HSP/HU Unifesp diagnosticados positivamente com a covid-19. No momento estão sendo verificadas a existência de complicações vasculares que possam influenciar na evolução clínica e desfechos desfavoráveis.

Devido à urgência dos temas relacionados ao coronavírus, o grupo fará um relato dos resultados parciais alcançados e continuarão com a pesquisa em cima de dados nacionais, obtidos para uma maior compreensão deste comportamento.

