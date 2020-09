Perda auditiva e isolamento social

​Estudo comprova que a perda de audição impacta diretamente no ânimo e bem estar dos mais velhos

A perda auditiva é um dos maiores problemas na terceira idade, afetando diretamente a qualidade de vida e dificultando o relacionamento com familiares e amigos.

Como consequência de longo prazo, há um declínio cognitivo, que leva a um prejuízo ainda maior no âmbito físico e mental. Podemos destacar também as questões relacionadas a mudanças no comportamento e personalidade, pois diante da dificuldade de ouvir é comum a insegurança, introversão e, automaticamente, o isolamento social.

No atual cenário de pandemia mundial, esse isolamento ganhou ainda mais foco em nossa clínica, pois muitas pessoas sentiram na pele a piora de sintomas como ansiedade, medo, depressão e preocupação, em especial os idosos. Outra questão que trouxe ainda mais forte o isolamento por decorrência de dificuldades auditivas foi o uso de máscaras. Temos escutado constantemente relatos de pacientes que nos procuram pois perceberam a dificuldade para ouvir e entender, uma vez que o uso de máscaras se tornou obrigatório e tal medida nos faz perder pistas importantes durante a nossa comunicação visual (leitura dos lábios) e parte da expressão facial.

Outro ponto importante que piora as consequências do isolamento diz respeito àquelas pessoas já com deficiências auditivas e, por conta da pandemia, tiveram seus aparelhos danificados por falta de manutenção ou ficaram sem bateria. Apesar de diversos centros auditivos estarem abertos oferecendo serviços de atendimento online, delivery e domiciliar, ainda encontramos dificuldade para romper a barreira do isolamento e chegar a essas pessoas.

Caros leitores, apesar do momento difícil, temos a tecnologia a nosso favor. Estamos prontos para oferecer atendimento presencial com excelência e segurança. E para aqueles que não têm permissão para sair de casa ou não sentem segurança, fiquem tranquilos. Conseguimos chegar até você com a mesma segurança através de um atendimento domiciliar, além das opções de teleatendimento (por vídeochamada) e os nossos serviços delivery.

