Oba Hortifruti
Pequenas escolhas no prato ajudam a prevenir doenças
Nutricionista orienta como montar refeições equilibradas no dia a dia e prevenir doenças por meio da alimentação
As escolhas feitas no dia a dia têm impacto direto na saúde ao longo da vida, inclusive na prevenção de doenças crônicas. Em um contexto em que o bem-estar ganha cada vez mais atenção, a alimentação preventiva se destaca como uma das formas mais acessíveis de cuidado.
Segundo a nutricionista do Oba Hortifruti, Thamires Lima, os hábitos alimentares exercem papel fundamental na prevenção de doenças. “Quando falamos de nutrição, falamos em prevenção. A alimentação pode evitar que algumas condições se instalem no organismo, como diabetes, hipertensão e colesterol elevado”, afirma.
De acordo com a especialista, manter uma rotina alimentar equilibrada envolve priorizar alimentos in natura, boas fontes de proteína, gorduras saudáveis e uma variedade de vegetais.
“O foco deve ser incluir, em vez de excluir, itens como frutas, legumes, folhas, castanhas, proteínas magras, iogurtes e ovos. Assim, naturalmente, você vai trocando os alimentos ultraprocessados por esses bons alimentos. E o melhor, sem passar fome”, reforça.
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Prato colorido é prato nutritivo
Uma forma simples de garantir variedade de nutrientes é observar as cores dos alimentos no prato. Cada grupo de cor está associado a diferentes vitaminas, minerais e compostos bioativos.
Alimentos vermelhos, como tomate, morango e melancia, são ricos em licopeno e vitamina C.
Os alaranjados, como cenoura e abóbora, concentram betacaroteno. Já os verdes, como brócolis e espinafre, são fontes de ferro, ácido fólico e clorofila.
“Variar as cores do prato significa variar as vitaminas ingeridas. Quanto mais colorido for, maior a diversidade nutricional”, destaca a nutricionista.
Como montar um cardápio equilibrado
Na prática, montar uma refeição balanceada pode ser mais simples do que parece. O ideal é distribuir os ingredientes assim:
● Metade com vegetais
● Um quarto com fontes de carboidrato
● Um quarto com proteínas
“Os vegetais trazem fibras, volume e nutrientes com baixo valor calórico. Já os carboidratos e proteínas completam a refeição, garantindo energia e saciedade”, pontua.
Entre as opções estão arroz, feijão, batata e mandioca como fontes de carboidrato, e carne, frango, peixe, ovos ou até proteínas vegetais, como tofu, para complementar.
Pequenas mudanças, grandes impactos
Além da composição do prato, alguns hábitos fazem diferença no dia a dia. “A alimentação torna-se flexível de acordo com a rotina e a logística de cada pessoa, mas existem alguns pilares básicos. Excluir ou limitar o consumo de alimentos ultraprocessados, ter como base alimentos in natura, consumir ao menos 2 litros de água por dia e moderar o açúcar, as bebidas alcoólicas e as gorduras saturadas são pontos-chave”, destaca Thamires.
Essas escolhas contribuem para a prevenção de doenças como obesidade, diabetes, hipertensão, colesterol elevado, problemas intestinais e até alterações no fígado.
Organização é aliada do consumo saudável
Em meio à rotina acelerada, antecipar as refeições contribui para hábitos mais saudáveis.
A nutricionista ressalta que esse cuidado evita decisões imediatistas. “Escolher um dia da semana para fazer compras, higienizar frutas, deixar legumes pré-preparados e proteínas temperadas ajuda a evitar escolhas impulsivas.”
Receitas simples para o dia a dia
Para colocar a alimentação preventiva em prática,
receitas simples e equilibradas podem facilitar a rotina.
Peixe com batata e legumes
Ingredientes:
2 filés de peixe (tilápia, merluza ou pescada)
2 batatas médias em cubos
1 cenoura em rodelas
1/2 abobrinha
1/2 cebola
1 dente de alho
Suco de 1/2 limão
1 fio de azeite
Sal e cheiro-verde a gosto
Modo de preparo:
Cozinhe a batata e a cenoura por cerca de 10 minutos. Tempere o peixe com limão, alho e sal. Escorra parte da água dos legumes, adicione o peixe por cima e acrescente a abobrinha e a cebola. Regue com azeite, tampe e cozinhe por mais 10 minutos.
Smoothie de frutas vermelhas sem açúcar
Ingredientes:
1 xícara de frutas vermelhas
1 banana madura
150 ml de leite ou bebida vegetal
1 colher de aveia
1 colher de chia ou linhaça
Modo de preparo:
Bata tudo no liquidificador até obter uma textura cremosa.
Bowl colorido saudável
Sugestão de montagem:
Verde: folhas ou brócolis
Laranja: cenoura ou abóbora
Vermelho: tomate ou beterraba
Amarelo: milho ou manga
Proteína: frango, atum, ovo ou grão-de-bico
Base: arroz, quinoa ou batata
Modo de preparo:
Prepare os ingredientes e monte o prato distribuindo por cores. Finalize com azeite e limão.
SOBRE O OBA HORTIFRUTI
A rede é referência em qualidade e variedade de produtos, e oferece diariamente um atendimento mais próximo, que prioriza o relacionamento com o cliente, garantindo o equilíbrio perfeito entre sabor e saúde para a vida das pessoas. Acredita que reunir a família e os amigos ao redor da mesa é um momento gostoso e saudável. Referência em saudabilidade e prazer em comer bem, o Oba é fonte para quem deseja manter uma boa alimentação.
Em agosto de 2025, o Oba foi eleito pelos paulistanos o melhor hortifrúti pela 5ª vez, segundo a pesquisa DataFolha.
A rede já foi premiada duas vezes pela Folha de S. Paulo, na pesquisa Top Of Mind, como a marca mais lembrada pelos brasileiros na categoria hortifrúti, pela edição da revista Veja Comer & Beber, como o estabelecimento mais amado pelos paulistanos e no ranking IBEVAR — FIA 2020, como uma das empresas mais eficientes do varejo brasileiro.
Atualmente, a marca possui mais de 75 lojas espalhadas pelos Estados de São Paulo, Goiás e Distrito Federal.
Com mais de 45 anos de história, o Oba expandiu sua atuação no mercado com setores de frios e laticínios, açougue, adega, mercearia, importação própria, pré-lavados, lanchonete, floricultura, padaria e restaurante, que complementam o setor de hortifrúti.