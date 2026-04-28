Pequenas escolhas no prato ajudam a prevenir doenças

Nutricionista orienta como montar refeições equilibradas no dia a dia e prevenir doenças por meio da alimentação

As escolhas feitas no dia a dia têm impacto direto na saúde ao longo da vida, inclusive na prevenção de doenças crônicas. Em um contexto em que o bem-estar ganha cada vez mais atenção, a alimentação preventiva se destaca como uma das formas mais acessíveis de cuidado.

Segundo a nutricionista do Oba Hortifruti, Thamires Lima, os hábitos alimentares exercem papel fundamental na prevenção de doenças. “Quando falamos de nutrição, falamos em prevenção. A alimentação pode evitar que algumas condições se instalem no organismo, como diabetes, hipertensão e colesterol elevado”, afirma.

De acordo com a especialista, manter uma rotina alimentar equilibrada envolve priorizar alimentos in natura, boas fontes de proteína, gorduras saudáveis e uma variedade de vegetais.

“O foco deve ser incluir, em vez de excluir, itens como frutas, legumes, folhas, castanhas, proteínas magras, iogurtes e ovos. Assim, naturalmente, você vai trocando os alimentos ultraprocessados por esses bons alimentos. E o melhor, sem passar fome”, reforça.

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Prato colorido é prato nutritivo

Uma forma simples de garantir variedade de nutrientes é observar as cores dos alimentos no prato. Cada grupo de cor está associado a diferentes vitaminas, minerais e compostos bioativos.

Alimentos vermelhos, como tomate, morango e melancia, são ricos em licopeno e vitamina C.

Os alaranjados, como cenoura e abóbora, concentram betacaroteno. Já os verdes, como brócolis e espinafre, são fontes de ferro, ácido fólico e clorofila.

“Variar as cores do prato significa variar as vitaminas ingeridas. Quanto mais colorido for, maior a diversidade nutricional”, destaca a nutricionista.

Como montar um cardápio equilibrado

Na prática, montar uma refeição balanceada pode ser mais simples do que parece. O ideal é distribuir os ingredientes assim:

● Metade com vegetais

● Um quarto com fontes de carboidrato

● Um quarto com proteínas

“Os vegetais trazem fibras, volume e nutrientes com baixo valor calórico. Já os carboidratos e proteínas completam a refeição, garantindo energia e saciedade”, pontua.

Entre as opções estão arroz, feijão, batata e mandioca como fontes de carboidrato, e carne, frango, peixe, ovos ou até proteínas vegetais, como tofu, para complementar.

Pequenas mudanças, grandes impactos

Além da composição do prato, alguns hábitos fazem diferença no dia a dia. “A alimentação torna-se flexível de acordo com a rotina e a logística de cada pessoa, mas existem alguns pilares básicos. Excluir ou limitar o consumo de alimentos ultraprocessados, ter como base alimentos in natura, consumir ao menos 2 litros de água por dia e moderar o açúcar, as bebidas alcoólicas e as gorduras saturadas são pontos-chave”, destaca Thamires.

Essas escolhas contribuem para a prevenção de doenças como obesidade, diabetes, hipertensão, colesterol elevado, problemas intestinais e até alterações no fígado.

Organização é aliada do consumo saudável

Em meio à rotina acelerada, antecipar as refeições contribui para hábitos mais saudáveis.

A nutricionista ressalta que esse cuidado evita decisões imediatistas. “Escolher um dia da semana para fazer compras, higienizar frutas, deixar legumes pré-preparados e proteínas temperadas ajuda a evitar escolhas impulsivas.”

Receitas simples para o dia a dia

Para colocar a alimentação preventiva em prática,

receitas simples e equilibradas podem facilitar a rotina.

Peixe com batata e legumes

Ingredientes:

2 filés de peixe (tilápia, merluza ou pescada)

2 batatas médias em cubos

1 cenoura em rodelas

1/2 abobrinha

1/2 cebola

1 dente de alho

Suco de 1/2 limão

1 fio de azeite

Sal e cheiro-verde a gosto

Modo de preparo:

Cozinhe a batata e a cenoura por cerca de 10 minutos. Tempere o peixe com limão, alho e sal. Escorra parte da água dos legumes, adicione o peixe por cima e acrescente a abobrinha e a cebola. Regue com azeite, tampe e cozinhe por mais 10 minutos.

Smoothie de frutas vermelhas sem açúcar

Ingredientes:

1 xícara de frutas vermelhas

1 banana madura

150 ml de leite ou bebida vegetal

1 colher de aveia

1 colher de chia ou linhaça

Modo de preparo:

Bata tudo no liquidificador até obter uma textura cremosa.

Bowl colorido saudável

Sugestão de montagem:

Verde: folhas ou brócolis

Laranja: cenoura ou abóbora

Vermelho: tomate ou beterraba

Amarelo: milho ou manga

Proteína: frango, atum, ovo ou grão-de-bico

Base: arroz, quinoa ou batata

Modo de preparo:

Prepare os ingredientes e monte o prato distribuindo por cores. Finalize com azeite e limão.

SOBRE O OBA HORTIFRUTI

A rede é referência em qualidade e variedade de produtos, e oferece diariamente um atendimento mais próximo, que prioriza o relacionamento com o cliente, garantindo o equilíbrio perfeito entre sabor e saúde para a vida das pessoas. Acredita que reunir a família e os amigos ao redor da mesa é um momento gostoso e saudável. Referência em saudabilidade e prazer em comer bem, o Oba é fonte para quem deseja manter uma boa alimentação.

Em agosto de 2025, o Oba foi eleito pelos paulistanos o melhor hortifrúti pela 5ª vez, segundo a pesquisa DataFolha.

A rede já foi premiada duas vezes pela Folha de S. Paulo, na pesquisa Top Of Mind, como a marca mais lembrada pelos brasileiros na categoria hortifrúti, pela edição da revista Veja Comer & Beber, como o estabelecimento mais amado pelos paulistanos e no ranking IBEVAR — FIA 2020, como uma das empresas mais eficientes do varejo brasileiro.

Atualmente, a marca possui mais de 75 lojas espalhadas pelos Estados de São Paulo, Goiás e Distrito Federal.

Com mais de 45 anos de história, o Oba expandiu sua atuação no mercado com setores de frios e laticínios, açougue, adega, mercearia, importação própria, pré-lavados, lanchonete, floricultura, padaria e restaurante, que complementam o setor de hortifrúti.