Pedestre, passageiro ou motorista: todos por uma cidade limpa

Não é só no ambiente doméstico que geramos resíduos. Em uma metrópole do porte de São Paulo, onde atualmente há mais de oito milhões de veículos circulando, é preciso estar atento àquilo que descartamos rotineiramente.

Se a cidade hoje já conta até com caminhões de coleta que usam combustível feito a partir dos resíduos, em usina implantada no aterro sanitário, os moradores também devem contribuir sempre para manter a cidade limpa.

Algumas dicas ajudam a manter uma atitude correta.

A primeira orientação é sempre levar algum recipiente para armazenar eventuais resíduos. Ou seja, na bolsa, mantenha algum pote plástico com tampa, e nele deposite bitucas de cigarro, papéis de bala, pequenos guardanapos.

Os potes são especialmente importantes porque nem sempre se encontra uma papeleira ou lixeira pelo caminho.

Vale destacar que em alguns países do mundo nem mesmo há lixeiras instaladas nas vias públicas. Isso porque é considerada responsabilidade de cada cidadão a destinação correta dos resíduos que gera. Assim, o correto é levar o material para casa e ali fazer a eventual separação entre lixo comum ou materiais recicláveis e então fazer o encaminhamento correto para a coleta.

Nas zonas sul e leste da cidade, tanto a coleta seletiva quanto a comum são serviços realizados pela concessionária Ecourbis Ambiental. Para saber quando cada equipe passa em sua rua, acesse o site ecourbis.com.br e confira na aba Horário da Coleta.

E mais: se estiver dentro do transporte coletivo, em um táxi ou mesmo no próprio veículo, esses potes mantêm os resíduos vedados. Pode reaproveitar uma embalagem plástica de gomas de mascar ou bombons para essa finalidade. No carro também há a possibilidade de manter pequenas sacolas específicas para armazenar resíduos. O importante é nunca descartar nada em vias públicas.

Outra dica para motoristas, pedestres ou passageiros é a de levar sempre alguma sacola retornável e evitar solicitar sacolinhas no comércio.

Recuse brindes ou panfletos se não tiver onde guardá-los ou se simplesmente pretende descartá-los ao chegar em casa.

Preocupe-se ainda em sempre recolher as fezes de seus animais durante passeios – seja nas vias públicas ou em praças e parques. Esses resíduos devem ser descartados em casa.