Pavilhão Japonês tem exposição com imaginário dos kimonos

Em celebração aos 130 anos do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre o Brasil e o Japão, o Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil, mantido pela Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social – Bunkyo, apresenta a exposição “Tecendo Histórias: O imaginário dos Kimonos, uma viagem pelas cores, formas e memórias preservadas do Museu ”, uma homenagem à beleza, à tradição e à memória preservada nas vestes que atravessaram gerações de imigrantes japoneses.

A mostra reúne cerca de 25 kimonos selecionados pela curadora Emiko Nakashima e a produtora Leika Morishita, distribuídos entre os espaço expositivo do Museu da Imigração Japonesa e também no Pavilhão Japonês, no Parque Ibirapuera. Considerados um dos mais ricos e representativos conjuntos de trajes tradicionais japoneses fora do Japão, a coleção de kimonos do Museu será mostrada em sua essência, seguindo uma rigorosa curadoria.

Cada peça carrega histórias singulares — de casamentos, celebrações familiares, presentes recebidos de parentes no Japão ou trajes de apresentações teatrais e de trabalho, que acompanharam os primeiros imigrantes — revelando a trajetória da comunidade nipo-brasileira e seu profundo vínculo com a cultura ancestral.

Os visitantes poderão apreciar kimonos cerimoniais, trajes masculinos e femininos, vestimentas infantis e roupas de uso cotidiano, em uma narrativa que percorre os ciclos da vida e das estações. As peças, cuidadosamente preservadas e documentadas, compõem um retrato sensível da fusão entre tradição japonesa e experiência imigrante no Brasil.

Para complementar a exposição, o Museu lançará o Catálogo “Tecendo Histórias: O imaginário dos Kimonos, uma viagem pelas cores, formas e memórias preservadas do Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil,”, publicação de alta qualidade que registra, com fotografias de H.T. Nobre, a beleza e o valor histórico de muitas das peças que não puderam ser expostas, mas que compôem o rico acervo de kimonos do Museu. O catálogo estará disponível para venda no próprio Museu, em dezembro, com parte da renda revertida para ações de conservação e pesquisa do acervo.

“Mais do que vestimentas, os kimonos são testemunhos de afeto, identidade e continuidade cultural. Cada um deles guarda a memória de uma família, um momento e uma história que hoje compartilhamos com o público brasileiro”, afirma Roberto Yoshihiro Nishio, presidente do Bunkyo.

A exposição marca também o início das comemorações dos 70 anos de fundação do Bunkyo, instituição que desde 1955 atua como referência na preservação e difusão da cultura japonesa no Brasil e mantém o Museu como espaço de memória, pesquisa e intercâmbio cultural.

Serviço:

Ministério da Cultura e Bunkyo apresentam: – Exposição: Tecendo Histórias: O Imaginário dos Kimonos – Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil – Período: de 23 de outubro a 14 de dezembro de 2025- Local: Rua São Joaquim, 381 – Liberdade, São Paulo/SP. Horário: terça a domingo, das 10h às 16h. Ingressos: R$10,00 meia entrada e R$20,00 inteira / 4ª feira – gratuito. Informações: www.bunkyo.org.br/museu-historico | @bunkyodigital | @museumhijb

Pavilhão Japonês – Parque do Ibirapuera – Período: de 23 de outubro a 23 de novembro de 2025. Local: Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº (Portão 10). Horário: quinta a domingo, das 10h às 17h. Ingressos: R$10,00 meia entrada e R$20,00 inteira / 5ª feira – gratuito. Informações: www.bunkyo.org.br/pavilhao-japones | @pavilhao_japones