Passeio de um dia a Cunha será em setembro e incluirá visita a Lavandário

Setembro é mês de chegada da Primavera e, depois do inverno e da quarentena, será uma ótima oportunidade para retomar o contato com a natureza, com todos os cinco sentidos.

A Agência Vivências Tur, especializada em passeios de um dia, já definiu a data para uma viagem dessas à estância Climática de Cunha: será em 12 de setembro.

Além do ar puro da montanha, do visual deslumbrante, o passeio ainda inclui visita a um ateliê de artesanato, já que a cidade é famosa pela produção de cerâmica artesanal – e ao Lavandário, um espaço maravilhoso onde se produzem artigos a partir do plantio de Lavanda.

O passeio é feito em ônibus executivo e inclui lanche de bordo e almoço em Cunha e custa apenas R$ 249 por pessoa, ou pode ser pago em 2x de R$ 125. Informações pelos telefones 2068-1854 e 2387-4184 9 9918-9517. A agência existe há mais de 15 anos e tem sede na R. Bom Pastor – 5º andar, no Ipiranga.

Além da arte cerâmica e do Lavandário, essa cidade próxima aos parques estaduais da Serra da Bocaina e Serra do Mar tem vista para Paraty, já no litoral sul carioca. A paisagem serrana de Cunha ainda tem maravilhosas cachoeiras, grutas e reúne trilhas muito procuradas por aventureiros.

Origens

Cunha tem as suas origens no Século XVII quando era rota para os aventureiros que saíam de Parati, no Rio de Janeiro, rumo às minas de ouro e pedras preciosas de Ouro Preto, Minas Gerais.

Com o passar do tempo, o ouro foi escasseando e as trilhas foram calçadas para transportar outro tipo de tesouro: os grãos de café cultivados nas fazendas.

Por isso, visitar Cunha é como voltar um pouco no tempo. É como estar em uma cidade dos tempos coloniais, de amplos casarões e igrejas centenárias.

