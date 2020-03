Parques nacionais brasileiros fechados podem ser visitados online

Como consequência da pandemia do novo coronavírus, a Covid-19, estar se espalhando pelo Brasil, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) informou na terça-feira desta semana, 17/03, que está suspensa a visitação pública em todos os parques nacionais e demais unidades federais de conservação. Por enquanto, a interrupção irá durar uma semana, mas poderá ser prolongada caso o ministro julgue necessário.

Como alternativa à reclusão que está se fazendo necessária, o Jornal São Paulo Zona Sul irá trazer em algumas matérias que visam a apresentar alternativas culturais que podem ser realizadas da sua casa, de maneira on-line. Começaremos com as visitações virtuais dos parques nacionais que ficam no território Brasileiro!

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) tem em seu site 30 das 71 unidades de conservação natural disponíveis para uma visitação por meio de fotos do Google StreetView. O projeto, conduzido ao longo de vários anos, traz fotos em 360º de ótima qualidade de parques de diversos biomas diferentes por vários estados brasileiros!

Confira a relação das UCs federais contempladas na parceria ICMBio-Google

Parque Nacional Itatiaia

Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses

Parque Nacional de Abrolhos

Parque Nacional da Serra dos Órgãos

Parque Nacional da Chapada Diamantina

Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba