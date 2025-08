Parques e praças da zona sul recebem feiras de artesanato

As praças e parques da capital recebem, durante o mês de agosto, uma série de feiras de artesanato do Mãos e Mentes Paulistanas em todas as regiões da cidade. O programa da Prefeitura oferece suporte aos artesãos e manualistas, além de realizar credenciamento, cursos de qualificação empreendedora e acesso a oportunidades de comercialização.

“As feiras de rua são uma excelente forma de fortalecer a economia criativa paulistana, levando o talento dos nossos artesãos para diferentes regiões da cidade. Além de promover a cultura local, esses eventos geram renda e ampliam as oportunidades de comercialização para quem vive do trabalho manual”, declara o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Rodrigo Goulart.

O público poderá encontrar belas peças de decoração, utensílios domésticos, roupas, acessórios, bolsas, brinquedos e produtos pet, tudo com o charme único que apenas o feito à mão possui.

Na região central, as feiras acontecem no Parque Buenos Aires, na Praça do Patriarca e na Praça da Sé. Na Zona Sul terá ações do Mãos e Mentes Paulistanas no Parque Cordeiro – Martin Luther King, Parque Severo Gomes, Parque Alto da Boa Vista e no Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro.

Ainda em agosto, os artesãos e manualistas do programa participarão, durante toda a semana, da ação Câmara de Portas Abertas, que levará os empreendedores manuais para dentro da Câmara Municipal de São Paulo, no Palácio Anchieta, na região central.

Sobre o projeto Mãos e Mentes Paulistanas

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, conta com um programa de apoio ao setor de artesanato e manualidades da capital, o Mãos e Mentes Paulistanas.

Lançado em 2019 pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo, o Mãos e Mentes Paulistanas oferece oportunidades de comercialização e qualificação empreendedora, com o objetivo de desenvolver o setor do artesanato e manualidades da cidade.

Além de feiras de artesanato em todas as regiões da capital, a iniciativa conta com sete pontos fixos de venda localizados nos shoppings Center Norte, Metrô Itaquera, Center 3, Lar Center, Anália Franco, Frei Caneca e Vila Olímpia. Todos os participantes são empreendedores manuais da cidade, credenciados e qualificados pelo Mãos e Mentes.

Interessados em se credenciar e participar das ações do programa podem se inscrever pelo link.

SERVIÇO

Feira Parque Buenos Aires. Datas: 03, 17, 24 e 31 de agosto, das 10h às 17h. Av. Angélica, 1500 – Higienópolis

Feira de Artesanato Praça do Patriarca. Datas: 04 a 08, 18 a 22 de agosto, das 10h às 17h. Local: Praça do Patriarca

Feira de Artesanato Praça da Sé. Datas: 04 a 08, 25 a 29 de agosto, das10h às 17h.Local: Praça da Sé

Feira de Artesanato Parque Severo Gomes. Data:: 03 de agosto, das 10h às 16h. Endereço: Rua Pires de Oliveira, 356 – Granja Julieta

Feira de Artesanato Parque Cordeiro – Martin Luther King. Datas: 03, 17, 24 e 31 de agosto, das10h às 17h. Endereço: Rua Breves, 968 – Chácara Monte Alegre

Feira no Parque Alto da Boa Vista. Datas: 17 e 31 de agosto, das 10h às 17h. Endereço: R. Vig. João de Pontes, 779 – Santo Amaro

Feira de Artesanato Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro. Datas: 01 e 02, 08 e 09, 15 e 16, 22 e 23, 29 e 30 de agosto. Sexta das 12h às 19h, sábado, das 11h às 18h. Av. João Dias, 2046 – Santo Amaro