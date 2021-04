Parques e clubes reabrem, ciclofaixas continuam suspensas

A Prefeitura está seguindo as determinações do Governo do Estado no que diz respeito ao funcionamento de estabelecimentos e instituições públicas e privadas. Assim, nos próximos dias, de 24 a 30 de abril, além dos estabelecimentos comerciais, poderão voltar a funcionar as atividades ligadas ao setor de serviços como restaurantes e similares (lanchonetes, casas de sucos, bares com função de restaurante), salões de beleza e barbearias, atividades culturais, parques, clubes e academias.

O horário de funcionamento também será das 11h às 19h, com exceção das academias, que poderão abrir das 7h às 11h, e das 15h às 19h.

Para o lazer, reabrem os parques e clubes municipais, mas também devem seguir regras de distanciamento e a capacidade máxima de 25% no total de visitantes.

Já as ciclofaixas de lazer continuam suspensas e sem previsão para que voltem a operar. As ciclofaixas eram montadas aos domingos e feriados em diversos corredores na capital e operados pela Uber, com sinalização e autorização para famílias passearem de bicicleta nas vias públicas, mas desde o início da fase Emergencial, a Prefeitura anunciou que estariam suspensas por tempo indeterminado. Por enquanto, mesmo com a flexibilização de medidas e abertura dos parques, não há alterações nessa determinação.

O toque de recolher continua em vigência em todo o Estado, das 20h às 5h, assim como o rodízio no período noturno.