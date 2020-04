Parque Trianon completa 138 anos, mas fechado devido à pandemia

O parque Tenente Siqueira Campos – Trianon, inaugurado no dia 3 de Abril de 1882, apesar de fechado, por tempo indeterminado desde 21/03, dentro das medidas adotadas pelo Prefeito Bruno Covas para combater o coronavirus, comemora mais um aniversário.

O Parque que, antes da pandemia, recebia milhares de pessoas vem ao longo destes anos beneficiando a população da cidade de São Paulo, pois ele se trata de um resquício remanescente da Mata Atlântica original e um dos parques centrais mais frequentados da cidade.

A importância dos parques nas estruturas urbanas é vital, pois eles garantem o equilíbrio climático e uma boa qualidade do ar.

Situado na região Centro-oeste de São Paulo, na rua Peixoto Gomide n°949 – Cerqueira César, este espaço centenário traz alguns destaques em sua infraestrutura como espaços para caminhada e trilha do Fauno, nome que referência obra do escultor Victor Brecheret. Uma área verde histórica que possui um acervo de árvores centenárias, flora diversificada e abundante além de uma fauna com 34 espécies de aves, como: gavião-carijó, tuim, anu-preto, pica-pau-do-campo, tico-tico, sabiás e demais espécies.

Uma medida essencial que teve início no Trianon e ocorrerá de forma gradativa é a substituição das palmeiras australianas por vegetação nativa da Mata Atlântica.

O motivo ? Esta espécie é responsável por uma invasão biológica no parque, comprometendo a flora original, o que resulta em riscos à biodiversidade.