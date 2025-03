Parque Jardim Apurá Búfalos é nova opção de lazer na Zona Sul

Foi inaugurado em fevereiro o Parque Jardim Apurá-Búfalos – Núcleo Pilão, mais uma grande área de proteção ambiental permanente no extremo Sul da cidade que, ao mesmo tempo em que preserva o manancial às margens da Represa Billings, também evita novas ocupações irregulares em área de risco. Trata-se do 10º parque entregue nos últimos 4 anos.

“Esse é o parque de número 118 entregue na cidade e ele tem uma importância ainda maior que os demais pois é um parque linear na represa Billings. Nesta área havia 500 casas que não tinham a rede de esgoto conectada para tratamento, jogavam esgoto na represa e as pessoas moravam em condições inadequadas. A gente fez a remoção dessas 500 famílias dando provimento habitacional e dando lugar a esse parque para atender a comunidade do Jardim Apurá”, detalhou o prefeito Ricardo Nunes.

Foram investidos R$ 24,41 milhões nesse parque, o 118º da cidade, que teve 322 árvores plantadas, sendo 126 espécies como compensação ambiental. Com 30 mil metros quadrados, o novo espaço de preservação ambiental da cidade oferece áreas de lazer e convivência, favorecendo mais de 4 mil famílias do entorno da Billings, mas seus benefícios se estendem a toda a Grande São Paulo por preservar um dos mais importantes reservatórios de água de São Paulo.

“Hoje o Jardim Apurá ganha mais um presente. Um presente não só para o meio ambiente, um presente que é transformador e faz a diferença na vida das pessoas. Um parque como esse traz a valorização das casas, um espaço para a família estar confraternizando e, também, a valorização de todo o território, além de novas parcerias para os comerciantes e moradores, e, mais do que isso, traz a esperança e traz um Jardim Apurá cada vez mais bonito”, destacou o secretário do Verde e Meio Ambiente, Rodrigo Ashiuchi.

Além dessa nova área, o parque contará com o Núcleo Sede, atualmente em construção, com previsão de inauguração ainda este ano. O local terá infraestrutura completa, incluindo a Praça Salvador Dalí, guarita, sanitários, parquinho e outros espaços, além de núcleos voltados à preservação ambiental com acesso controlado.

“Nós temos uma escolinha de futebol e uma ação com idosos que é muito bonita. Agora, vamos dar continuidade no projeto com o parque”, conta Sebastião Ferreira, 55 anos, um dos responsáveis pela escolinha de futebol que já existia em um campo de terra antes de a área virar parque e que foi totalmente refeito.

O Núcleo Pilão integra um projeto maior na região, que totaliza seis núcleos distribuídos em uma área de 604 mil m². A região passa por uma profunda transformação realizada pela Prefeitura, com recuperação dos mananciais, reassentamento de famílias que viviam em áreas de risco e reurbanização. Para a dona de casa Maria Gomes, 63 anos, a qualidade de vida fica melhor porque agora passará a ter uma área de lazer próxima de casa. “Isso aqui é ótimo. Uma área de lazer a mais pra gente e para as crianças sem precisar ir para longe de casa”, disse.

Ao mesmo tempo em que foram feitas as obras do parque, por meio do Programa Mananciais foram executadas obras de urbanização em áreas de risco geológico classificado como R2 e R3 no Complexo Pilão, nome dado ao conjunto dos bairros Jardim Apurá e às favelas Dois e Paulistas, beneficiando 940 famílias. Foram investidos R$ 94,82 milhões para as obras de urbanização e infraestrutura.

As melhorias com as obras de urbanização da região já estão em fase final. A reurbanização da área beneficiou cerca de 940 famílias do Complexo Pilão, com a implantação de redes de água, esgoto, drenagem e pavimentação de ruas. Além disso, a construção de uma estação elevatória de esgoto, em parceria com a Sabesp, ajudou a melhorar o saneamento básico na região.

Para que essa ação fosse possível, foram reassentadas 500 famílias, das quais 424 foram contempladas com unidades habitacionais no Residencial Espanha e no Conjunto Habitacional Chácara do Conde – Bruno Covas, que teve investimento de R$ 2,34 milhões, outras 61 estão em auxílio aluguel e 15 foram indenizadas.

“Esse espaço será muito bem aproveitado pela comunidade. O parque era algo que a gente não tinha aqui no bairro e hoje a gente ganha esse espaço de lazer para crianças, adolescentes, jovens e idosos”, destaca a pedagoga Katia Nascimento, 45 anos.