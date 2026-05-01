Parque do Povo: opção para piquenique

O Outono tem tudo para ser aquela estação ideal para curtir um piquenique com a família ou amigos. Tempo seco, sol gostoso, clima ideal para praticar alguma atividade física, manter contato com a natureza e depois fazer algum lanche saudável e se hidratar.

Para quem curte esse tipo de programa, uma ótima opção é desvendar – ou revisitar – o Parque do Povo, criado em 2008 no Itaim. Aberto diariamente 6h às 22h, o parque está encravado em uma região muito urbanizada e por isso é um refúgio para curtir esse contato sem pressa com o verde.

Conta com três quadras poliesportivas, aparelhos de ginástica de baixo impacto; e tem até estrutura esportiva paralímpica em uma das quadras. Aliás, ali, as áreas de circulação são acessíveis às pessoas com deficiência e outra das atrações é um jardim sensorial, muito procurado por todos, inclusive por pessoas com deficiência visual. É um jardim em forma de labirinto, composto por espécies ornamentais e medicinais que estimulam olfato, tato e visão.

Para a garotada, destaque para o parquinho infantil e para as amplas áreas gramadas. Tem ciclovia e pista de cooper e, como sua topografia é plana, o Parque é muito procurado para a prática de atividades físicas, como corrida, caminhada e uso de bicicletas, patins, skates e similares. .

Outra atração é a vegetação do parque. Tem área ajardinada, gramados e bosques heterogêneos, jardins temáticos (como o jardim sensitivo com espécies aromáticas, medicinais e alimentícias), grupos de palmeiras e árvores frutíferas.

Entre os destaques da flora, tem o bambu-imperial, a bignônia-púrpura, o cajueiro, a cerejeira-do-rio-grande, o cinamomo, a citronela, o coqueiro entre outras. Já foram registradas 127 espécies vasculares, das quais está ameaçado de extinção o pau-brasil (Paubrasilia echinata).

Também é um lugar ótimo para observação de pássaros. Ali, já foram observadas 42 espécies de aves. Nos gramados e jardins podem-se avistar aves como quero-quero, avoante, rolinha, asa-branca, beija-flor-tesoura, pica-pau-do-campo, suiriri-cavaleiro, sabiá-do-campo e tico-tico.

Na copa das árvores ou em sobrevoo é possível se observar maracanã-nobre, tuim, sanhaçu-do-coqueiro, ferreirinho-relógio, alegrinho e pitiguari. Os migratórios suiriris e tesourinhas também podem ser avistados de setembro a março.

Piquenique

É comum encontrar famílias ou grupos de amigos e até mesmo pessoas sozinhas curtindo o horário de almoço ou um lanche, seja no fim de semana ou em intervalos de trabalho, no Parque do Povo.

A existência de amplos gramados atrai para a promoção de piqueniques saudáveis.

A partir do dia 7 de maio, ma boa pedida pode ser passar no Oba Hortifrúti da Rua ?Clodomiro Amazonas, 1132, para montar seu piquenique. Para além das frutas, a loja tem lanches e refeições prontas, tábuas de frios, biscoitos, pães e muito mais.

São menos de dois quilômetros de distância e dá para ir a pé, de carro ou bike. Anote os endereços:

Parque do Povo – Rua Henrique Chamas, 420. Abre todos os dias das 6h às 22h.

Oba Hortifrúti – Rua Clodomiro Amazonas, 1132, todos os dias das 7h às 22h (pedidos delivery por Rappi e iFood até 21h).

Nome do Parque

O Parque do Povo leva o nome do advogado e banqueiro Mário Pimenta Camargo (1929-1996). Ele foi um dos maiores colecionadores de arte e antiguidades e obras de arte do país, sendo inclusive alvo de ação da promotoria pública por conta da compra da portada da Igreja de Bom Jesus do Matozinhos, de São João Del-Rei.

Sua coleção particular – formada por 4 mil itens, entre quadros, móveis, prataria, porcelanas e livros. Camargo dirigiu o Museu de Arte de São Paulo (Masp) e exerceu cargos em diversas outras instituições artísticas, entre elas a Fundação Bienal de São Paulo e o Museu de Arte Moderna de Nova York.