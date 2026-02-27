Parque do Ibirapuera recebe ação especial para pets dias 28/2, 1 e 8/3

OParque do Ibirapuera terá uma ação especial para pets nos próximos dias. Com patrocínio de uma empresa privada do setor, o evento acontece dias 28 de fevereiro e 01 e 08 de março, das 9h às 16h, em diferentes pontos do parque: no dia 28, no Petz Park (Portão 6), e nos dias 01 e 08, na Praça da Paz. A programação especial é voltada para pets e seus responsáveis, com atividades, dinâmicas e distribuição de brindes..

A Estação de Verão Petz contará com áreas de descanso, com espreguiçadeiras e puffs, além de pontos de hidratação, muita sombra e demonstrações de produtos voltados aos cuidados diários dos animais, incluindo snacks, itens de higiene e limpeza, acessórios e brinquedos.

No dia 28 de fevereiro, além da experimentação de produtos, a Estação de Verão contará com serviços voltados ao bem-estar e à segurança dos animais. Ainda no dia 28, uma ação lúdica de “caça ao brinde” foi especialmente preparada, na qual os participantes poderão retirar brindes das marcas participantes mediante um cadastro simples feito no próprio local.

No dia 01 de março, a Petz realiza a ativação Jogo Plinko com Clubz no Bolsão do MAM, ponto de grande circulação do parque, próximo à Praça da Paz, onde estará instalada a Estação de Verão. A ação tem como objetivo apresentar o programa de fidelidade Clubz, com apoio de promotores responsáveis por orientar o público sobre o funcionamento e os benefícios do programa. Neste dia, os participantes poderão jogar o Plinko e concorrer a brindes, com chances adicionais para clientes já cadastrados, de acordo com o nível no Clubz. Visitantes que ainda não fazem parte do programa poderão realizar o cadastro no local e participar uma vez da dinâmica.

Para encerrar a programação, no dia 08 de março, a Petz inicia na Praça da Paz uma agenda dedicada aos cuidados e ao bem-estar dos animais. A programação inclui duas rodas de conversa com o veterinário e comunicador Alexandre Rossi, que abordará cuidados com pets durante as viagens de verão. Durante os encontros, o público poderá participar de dinâmicas e receber kits informativos, complementando as ações educativas e de serviço oferecidas ao longo do dia.

Haverá também uma ativação do plano Seres Saúde.

Serviço

Estação de Verão Petz– Verão Pet

– Locais: Dia 28/02 (sábado): Petz Park – Parque Ibirapuera

Dia 01/03 (domingo): Praça da Paz & Bolsão do MAM.

Dia 08/03 (domingo): Praça da Paz. Horário: das 9h às 16h.

Entrada gratuita.