Parque do Ibirapuera reabriu com novidades

Nessa Fase de Transição, o Parque do Ibirapuera é outro que está reaberto, com limitação de público, para quem quer curtir o contato com a natureza. Das 6h às 18h, o visitante pode circular pelo parque, desde que com uso de máscara – e há álcool gel disponível. Não será permitido aglomerar, fazer piquenique e a prática de esportes coletivos, conforme as determinações do poder público.

Há seis meses, o parque está sob gerenciamento da Urbia, empresa concessionária que venceu licitação municipal e vai comandar a área por seis meses. A Urbia promete que o público vai encontrar um parque diferente, com diversas mudanças.

Uma das novidades na área cultural é a nova exposição do artivista Mundano sobre a importância do uso de máscara: serão 18 obras inéditas em torno do lago. O Museu Afro estará aberto em horário especial e os playgrounds poderão ser utilizados.

O aluguel de bicicletas ocorrerá normalmente, bem como o serviços dos restaurantes. A IsaLab, laboratório móvel e startup do Grupo Integra, estará com uma tenda próxima ao portão 7 para realização de testes de Covid-19 e vacinação contra a gripe.

Novidades

Até agora, 12 mil m² de área verde foram recuperadas com o plantio de grama, boa parte em torno do lago, que apresentava suas margens com solo exposto e compactado, comprometidas pelo intenso pisoteamento.

Os visitantes também poderão contemplar novos jardins implantados às margens do lago.

A ciclovia foi repintada e, nos pontos de maior afluxo e perigo, a segurança e os avisos foram reforçados.

Todos os banheiros foram pintados e passaram por ações de manutenção na infraestrutura de iluminação e na edificação. Foram realizados desentupimentos, consertos e reformulação dos vasos sanitários, correção de infiltrações, além da adequada disposição de pias, mictórios e dispênseres de sabonete e álcool gel. Para melhor comodidade e diminuir filas, foram colocados três banheiros containers femininos ao lado dos atuais para funcionarem aos finais de semana.

Restaurantes

Já na área de alimentação, a concessionária trouxe diversas novas opções para o público como o tradicional Madureira Sucos e os quiosques da OakBerry Açaí e da Nutty Bavarian. A lanchonete Sabor Ibira, que já operava no local há anos, passou por um retrofit do cardápio, atendimento e infraestrutura.

As estruturas das lanchonetes existentes foram recuperadas e repintadas, tornando os locais mais agradáveis, limpos e seguros para se alimentar. A Urbia realizou o fechamento das áreas de lixo que ficavam ao lado das lanchonetes, evitando, assim, a presença de abelhas e moscas.

Estão ainda sendo feitas melhorias nos pisos dos calçamentos, como por exemplo a área externa do Museu Afro Brasil e do Planetário Ibirapuera, bem como dos portões 7 e 8.

Todas as guaritas do Parque foram reformadas e os vendedores autônomos alimentos e bebidas passaram a desocupar o asfalto das vias principais, aumentando o espaço para quem quer se exercitar na pista.