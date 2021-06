Parque das Bicicletas ganha pista Pump Track

O Parque das Bicicletas ganhou uma Pista de Pump Track, tipo de pista que consiste em percurso com “lombadas” que possibilitam a aceleração da bicicleta sem o uso dos pedais.

A modalidade começa a ganhar evidência no Brasil e tem origem no BMX. É uma modalidade de pista que faz muito sucesso nos Estados Unidos e na Europa. A pista terá o nome de Nilceu Saito, homenagem da SEME à memória do precursor do BMX no Brasil.

O BMX começou a ser praticado no final da década de 1950 na Europa. Popularizou-se nos anos 1960 e 1970 na Califórnia, nos Estados Unidos. Existem dois tipos de BMX, o Racing (corrida) e o Freestyle (manobras). Para a prática do esporte, é necessário ter uma bicicleta própria para a modalidade.

A nova pista é a segunda do tipo sob a administração da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. A primeira está localizada no Centro de Esportes Radicais, no Bom Retiro, e funciona desde 2016.

Outros equipamentos

O Parque das Bicicletas fica junto à sede da própria Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e, no mesmo complexo, está sediado o Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, que também ganhou novos equipamentos e melhorias.

O secretário, Thiago Milhim, apresentou em vídeo de inauguração divulgado em maio, a sala de Levantamento de Peso, que será um importante espaço de treinamento para a formação de atletas. O espaço levará o nome de Edmílson da Silva Dantas, maior atleta brasileiro da modalidade.

Os atletas e as atletas do COTP também vão ganhar o Complexo de Areia Bebeto de Freitas, espaço que será usado para o treinamento de beach tênis e vôlei de praia, com três quadras e arquibancada. De olho no futuro ao adotar a prática de modalidades esportivas em evidência, a SEME presta homenagem à memória de um dos maiores nomes do vôlei brasileiro.

Também haverá uma academia ao ar livre para a terceira idade, rampa de acessibilidade e playground no complexo.

Além dos novos equipamentos, a SEME entregou à população a nova piscina do complexo aquático do CERET e as obras de melhorias nos Centros Esportivos Campo Limpo, Jardim Celeste, Jardim Sabará, Mané Garrincha e Vila Carioca.

A piscina do CERET foi totalmente reformada, inclusive na casa de máquinas, para uso destinado à recreação. O Complexo Aquático do CERET terá o nome de Franco Tonarelli, homenagem à memória do engenheiro que por mais de 30 anos projetou e foi o responsável pelas piscinas da SEME.

Os novos equipamentos e as reformas deveriam ter sido entregues no prazo dos primeiros 100 dias da gestão do prefeito Bruno Covas, em abril. Mas em razão da pandemia, a SEME estabeleceu como prioridade o respeito aos protocolos sanitários e a segurança dos trabalhadores envolvidos nas obras, por isso a entrega foi realizada no mês de maio e feita por meio da publicação de um vídeo em suas redes sociais.

O Parque das Bicicletas fica na Alameda Iraé, 35, quase esquina com a Avenida Indianópolis, na divisa entre Vila Clementino e Moema.

Abre todos os dias, das 6h às 18h. Lembrando que o uso de máscaras continua obrigatório, inclusive durante a prática de atividades físicas. Os esportes coletivos estão proibidos, só caminhadas, corrida e ciclismo, individualmente, são autorizados.