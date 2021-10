Paróquia está preparada para Festa de São Judas

Devotos de diferentes lugares do país aguardam ansiosos pela festa litúrgica de São Judas Tadeu em 28 de Outubro. Neste ano, tanto a novena quanto a festa terão um “sabor especial”, pois após experimentar em 2020 uma festa com restrições devido à pandemia, os fiéis terão a oportunidade de expressar seu pedido e gratidão a São Judas Tadeu com o justo calor humano.

O Administrador Paroquial do Santuário, Padre Daniel Ap. de Campos, SCJ ressalta que a festa é um momento de fortalecer a fé: “Em tempos de dificuldade e sofrimento, precisamos de suporte. Partindo desta necessidade é que decidimos manter o dia dedicado a São Judas como uma festa especial para fortalecer a saúde espiritual e física”.

Com início às 5h da manhã de uma quinta-feira, a festa terá em sua programação 12 missas, bênçãos de meia em meia hora, atendimento de confissões, o famoso “Bolo de São Judas” e muitos momentos de oração.

Às 9h, será realizada a missa solene presidida por Padre Daniel e às 17h, preside solenemente o Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Metropolitano de São Paulo. Também marcará presença no Santuário, celebrando a missa das 12h, Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, Bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo (Região Ipiranga).

Vale lembrar que a Novena em preparação à Festa acontece entre os dias 18 e 26 de Outubro em dois horários, às 15h45 e às 19h30.

Cuidados com a pandemia continuam

Mesmo com a crescente retomada das atividades no Estado de São Paulo, o Santuário optou por manter muitas das restrições que adotou no ano passado. A Av. Jabaquara e a Alameda dos Guaiós, por exemplo, não serão interditadas, não haverá procissão e as celebrações serão realizadas na igreja nova e também na quadra da Obra Social São Judas Tadeu para evitar aglomerações. Além disso, será possível acompanhar as celebrações das 7h30, 12h, 15h e 17h pelas redes sociais do Santuário, às 9h pela TV Aparecida e às 17h também pela Rádio 9 de Julho 1600 AM.

PROGRAMAÇÃO DA FESTA



Missas Presenciais

5h – Missa na igreja nova

6h – Missa na igreja nova

7h30 – Missa na igreja nova

8h – Missa na quadra da Obra Social

9h – Missa Solene na igreja nova – Presidida pelo Administrador Paroquial do Santuário, Pe. Daniel Ap. de Campos, scj

10h30 – Missa na quadra da Obra Social

12h – Missa Solene na igreja nova – Presidida por Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, Bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo para a Região Episcopal Ipiranga

13h30– Missa na quadra da Obra Social

15h – Missa na igreja nova

16h – Missa na quadra da Obra Social

17h – Missa Solene na igreja nova – Presidida pelo Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Metropolitano de São Paulo

19h30 – Missa na igreja nova

Obra Social: Alameda dos Guaiós, nº40

Encerramento: Live de apresentação musical com os Seminaristas Dehonianos

Via YouTube e Facebook – Após a última missa

PROGRAMAÇÃO TRANSMITIDA

Missas 7h30, 12h, 15h e 17h – Facebook e YouTube

Missa 9h – TV Aparecida

Missa 17h – Rádio 9 de Julho 1600 AM

Live Show após a última missa (19h30) – Facebook e YouTube

OUTROS ATENDIMENTOS E SERVIÇOS

Visitação à imagem de São Judas Tadeu: Das 5h às 21h

Bênçãos: De meia em meia hora, das 5h30 às 21h, na Sala São Judas

Confissões: Das 5h às 20h, no Salão Dehon

Secretaria Paroquial: Das 5h30 às 21h

Loja e Velário: Das 5h30 às 21h

Café São Judas: Das 5h45 às 20h

Bazar São Judas Tadeu: Das 8h às 17h

Bazar da Obra Social São Judas Tadeu: Das 9h às 15h – Av. Piassanguaba 3061, Planalto Paulista, São Paulo – SP (próximo ao Santuário)

Fonte: Santuário de São Judas Tadeu