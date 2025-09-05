Papo de Mina celebra 8 anos com edição especial no CCSP

Primaveras é o nome do evento que representa uma edição especial do sarau “Papo de Mina”, que celebra oito anos, no Centro Cultural São Paulo, na próxima terça, 10 de setembro, das 19h30 às 21h30, com entrada gratuita. É uma homenagem aos recomeços pessoais, poéticos e coletivos, e marca mais um ciclo de florescimento para esse que é um dos mais importantes coletivos de arte, cultura e afeto da cidade.

Criado em 2017, o Papo de Mina é um sarau independente e itinerante que fortalece o protagonismo de mulheres e pessoas LGBTQIAPN+ pretas e periféricas por meio da arte. Ao longo desses 8 anos, já realizou mais de 150 edições, reuniu milhares de pessoas em rodas de conversa, poesia, performances artísticas, apresentações musicais e empreendedorismo periférico, e se consolidou como um espaço de expressão segura, potente e transformadora.

Com mais de 3 mil pessoas impactadas diretamente, o projeto já ocupou locais como Casa da Luz, Paulista Aberta, Biblioteca Parque Villa-Lobos, Fábricas de Cultura, Casa Preta Hub e muitos outros. Em 2021, levou seu primeiro documentário, “Liberdade de Expressão: Mulheres Periféricas”, para dentro da Penitenciária Feminina do Estado de São Paulo, em uma ação inédita e profundamente simbólica.

Com o tema “Primaveras”, a edição no CCSP propõe uma reflexão poética e afetiva sobre o ato de renascer. A programação será dividida em dois momentos:

– 19h30 – 20h30 | TRANSarau convida Papo de Mina: Encontro entre coletivos com rodas de partilha, escuta e conexão poética. Um aquecimento de corações para o que está por vir.

20h30 – 21h30 | Sarau Papo de Mina – Edição Primaveras: Uma celebração da vida em estado de flor, onde cada participante compartilha um pouco sobre o tema através da sua arte, vivências e experiências.

Primaveras

“Primaveras” é sobre florescer, renascer, ocupar com beleza e força espaços que antes nos foram negados, é sobre se reinventar em meio ao caos, diariamente. Setembro é quando as flores voltam, mas Primaveras nos lembra que nunca foi só sobre uma estação, é um estado de alma. É um chamado para semear, para brotar, para dizer: estou viva, de novo.

Trajetória

O Papo de Mina é mais do que um sarau, é um movimento. Movimenta a economia criativa nas quebradas, dá visibilidade a artistas e empreendedoras periféricas, e constrói pontes entre territórios e pessoas. Sua atuação inspira outras iniciativas a florescerem e reforça a potência da cultura feita por e para mulheres negras, periféricas e dissidentes.

“O Papo de Mina nasceu de uma necessidade urgente de ter um espaço onde mulheres/LGBTQIAPN+ periféricas pudessem se ouvir, se fortalecer e se expressar com liberdade. O que começou como um encontro entre amigas se transformou em um movimento cultural com impacto real nas vidas e nas quebradas que atravessamos. Oito anos depois, seguimos firmes, semeando arte e cultura onde disseram que nada floresceria.” — Drika Moraes, fundadora do

Papo de Mina

Em um país onde tantas vezes se tenta silenciar nossas vozes, o Papo de Mina segue dizendo, em alto e bom som, que a palavra também é arma, cura, colo e caminho.

Serviço: EDIÇÃO ESPECIAL NO CCSP: “PRIMAVERAS”. Data: 10 de setembro. Horário: Das 19h30 às 21h30. Entrada gratuita . Local: Centro Cultural São Paulo – CCSP.

O Centro Cultural fica na Rua Vergueiro, 1000, ao lado da estação Vergueiro do metrô – Linha Azul – Paraíso.