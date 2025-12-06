Papai Noel dos Correios já tem mais de 100 mil cartas adotadas

A maior campanha de Natal do país, que este ano completa 36 anos, segue a todo vapor e conta com o apoio da sociedade para retirar milhares de sonhos do papel. Madrinhas e padrinhos podem fazer a adoção das cartinhas nas agências participantes ou pelo endereço blognoel.correios.com.br. No blog, é possível consultar em quais agências possuem cartinhas para adoção presencial.

Até o momento, os Correios já disponibilizaram para adoção mais de 250 mil cartas que atendem os critérios da campanha. Desse total, já foram adotadas quase 107 mil. Podem participar crianças matriculadas em escolas da rede pública (até ao 5º ano do ensino fundamental, independentemente da idade) e de instituições parceiras, como creches, abrigos e núcleos socioeducativos. Também são recebidas cartas de crianças da sociedade, com até 10 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social e de pessoas com deficiência (PcD) de qualquer idade.

Na região metropolitana de São Paulo, na Baixada Santista e no Vale do Ribeira, foram disponibilizadas cerca de 17 mil cartas para adoção, das quais aproximadamente 11 mil já foram adotadas.

Em mais de três décadas de campanha, quase 7 milhões de cartinhas foram atendidas.

Cronograma

Os prazos para adoção e entrega de presentes variam por estado, e podem ser conferidos no Blog do Noel. A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente, no ponto indicado no blog. Os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha adotada.

Quem não tiver tempo de escolher uma cartinha, mas quiser participar doando presente, pode deixar em uma agência dos Correios participante. Entre os presentes mais pedidos estão: bola, boneca, carrinho, mochila, material escolar, kit de maquiagem e pelúcias.

A campanha alinha, em mais esta edição, princípios como inclusão, diversidade e representatividade a valores de integridade e transparência. Por isso, para que a empresa possa acompanhar as adoções e as entregas dos presentes, madrinhas e padrinhos devem cadastrar o CPF ou CNPJ.

Fique atento: os Correios não distribuem cartas para adoção diretamente à população, em suas residências. As cartinhas do Papai Noel dos Correios ficam disponíveis apenas nos locais indicados no blog.

