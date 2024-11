Papai Noel dos Correios: cartinhas já disponíveis

Já estão disponíveis as cartinhas com pedidos para o Papai Noel para o Natal 2024 nas agências dos Correios de São Paulo. A campanha, conhecida por Papai Noel dos Correios, vai até 13 de dezembro.

A ação disponibiliza cartas, para adoção, com pedidos de crianças matriculadas em escolas da rede pública (do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, independentemente da idade) e de instituições parceiras, como creches, abrigos e núcleos socioeducativos. Cartinhas enviadas por crianças da sociedade, com até 10 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social também estão disponíveis.

A maioria dos pedidos é de bonecas, carrinhos, bicicletas ou motocas, videogames. Há ainda mais específicos, como um instrumento musical, ou outros bem genéricos, em especial de crianças pequenas, de apenas ganhar “um brinquedo”.

Em 2023, pela primeira vez, a campanha atendeu 100% dos pedidos das crianças. Foram 270 mil cartinhas adotadas – cerca de 210 mil foram adotadas por pessoas físicas e 60 mil contempladas por meio de doações realizadas por mais de 200 parceiros como empresas e órgãos públicos em todo Brasil.

Como participar

Para adotar uma cartinha, basta acessar o Blog da Campanha (https://blognoel.correios.com.br/blognoel/index.php) e seguir as instruções.

Também é possível encontrar cartinhas físicas nas principais agências. A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente, no ponto de entrega indicado no blog.

As datas de início e fim do período de adoção variam por Estado. No Estado de São Paulo, a campanha vai até o dia 13 de dezembro. Todas as informações sobre prazos de adoção e entrega de presentes também estão no Blog.