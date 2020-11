Papai Noel do Plaza Sul vai interagir pelo WhatsApp

Em um Natal diferente, o Plaza Sul Shopping, empreendimento da Aliansce Sonae, propõe interações digitais para aproximar as crianças do Papai Noel. Nesse ano, o bom velhinho aparece de forma virtual, em realidade aumentada nos corredores do mall, e também envia mensagens aos visitantes via WhatsApp, a partir de 14 de novembro.

A ação promete cliques divertidos. A tradicional foto nos corredores do shopping será feita via aplicativo com leitura de QR Code: ao apontar o celular, o Papai Noel surge em tamanho real interagindo com os visitantes com a dancinha do Tik Tok, a pose clássica do ex-velocista Usain Bolt, tocando guitarra, comendo hambúrguer, distribuindo presentes e em outros movimentos inusitados.

O público também poderá receber recados do bom velhinho por WhatsApp. É só enviar uma mensagem para o número (11) 97042-3302 para receber instruções sobre como participar da brincadeira. O Papai Noel vai enviar áudios personalizados às crianças, mensagens natalinas gravadas por vídeo, e até contos infantis com histórias sobre sua casa e a produção de brinquedos.

“O Natal é uma das datas mais importantes do nosso calendário, com um significado muito especial para as famílias e, principalmente, para as crianças. Por isso, pensamos em ampliar o alcance das nossas ações neste ano, proporcionando novas experiências, tanto dentro quanto fora do shopping. Com as ações digitais, também levamos o encanto natalino para além dos nossos corredores, como uma forma de nos aproximarmos ainda mais dos clientes”, conta Tatiane Piza, gerente de marketing do Plaza Sul Shopping.

O Plaza Sul fica na Praça Leonor Kaupa, s/n – Jardim da Saúde. Serviço de Atendimento ao Cliente: (11) 3164-7839.