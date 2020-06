Pandemia acelera inovação no pequeno negócio

A pandemia causada pelo COVID-19 mudou nossa rotina e nossos hábitos. Hoje há uma maior preocupação com a higienização das mãos, das roupas, dos alimentos. Formas distintas de se relacionar, sem abraços, beijos ou apertos de mãos. São novos meios de se fazer as mesmas coisas, e, com as empresas, não poderia ser diferente.

A maioria delas teve que se adequar a esta nova realidade, oferecendo produtos e serviços de formas inovadoras e que pudessem atender às exigências das leis e às medidas sanitárias, para que todos pudessem ser atendidos de forma segura e tranquila.

Um exemplo desse tipo de empresa é a Ótica e Relojoaria Kaizen. Apesar da ampla experiência na área e de uma loja muito bem montada próxima ao metrô Saúde, seus proprietários perceberam as novas necessidades do mercado, e logo foram atrás de maneiras inovadoras de atender seus clientes.

Mesmo de portas fechadas no início do período de isolamento, a Kaizen já começou a catalogar seus produtos em seu site, para que todos pudessem conhecê-los sem precisar ir até a loja. Depois, já com a loja aberta e com horários reduzidos, foi iniciado o serviço de delivery: muitos dos produtos passaram a ser entregues diretamente nas residências de seus clientes, facilitando a vida daqueles que não tem tempo ou disponibilidade de retirar sua compra.

Por último, mas não menos importante, foi o lançamento do serviço de atendimento domiciliar. Este era um projeto antigo, pois já haviam percebido que muito de seus clientes tinham dificuldade de locomoção ou não tinham tempo de ir até a Kaizen. O surgimento da pandemia agilizou a implantação deste serviço, e agora os técnicos já estão aptos a atenderem em residências, condomínios ou locais de trabalho de seus clientes.

O atendimento domiciliar funciona da seguinte maneira: o cliente entra no site da Kaizen e escolhe as armações que mais gosta. Depois, solicita a reserva e envia sua receita por Whatsapp. Um dos técnicos fará o orçamento das lentes e, estando o cliente de acordo, é feito então o agendamento do atendimento. Na visita, dois técnicos levarão as armações escolhidas para que o cliente possa prová-las e fazer as medidas necessárias. Pronto, o resto é com a Kaizen: após confeccionados os óculos, a entrega é feita no endereço indicado, tudo com muita praticidade, segurança e conforto, seguindo todas as recomendações de higiene para a total segurança de todos os envolvidos.

Quer conhecer mais sobre a Kaizen? Acesse o site www.oticakaizen.com.br ou mande um Whatsapp – (11) 95168-3654.

Se quiser conhecer a loja, o horário de atendimento durante a pandemia é de segunda a sexta-feira das 11h às 16h e aos sábados das 11h às 15h.

A Ótica Kaizen fica na Avenida Jabaquara, 1826; próxima ao Metrô Saúde. Telefone: 2894-3834.