Pancetta é destaque em pratos de rede de restaurantes

O Abbraccio, rede de restaurantes inspirada no lifestyle italiano, traz duas grandes novidades para compor as opções da marca. Duas novas massas chegam ao menu por tempo limitado, tendo como ingrediente especial uma carne suína, muito suculenta e saborosa: a pancetta, originária da Itália e muito utilizada como prato principal ou como acompanhamento de receitas variadas.

É um corte específico que leva em torno de quatro meses em processo de maturação para poder ser consumida com todo sabor que só a pancetta possui. Por toda autenticidade que ela exala, ganhou o coração dos brasileiros e agora estrela o menu da marca, tanto nos restaurantes como no delivery.

Os novos pratos são o Papperdelle di Pollo e o Linguine ala Matriciana. O Papperdelle di Pollo é feito com massa ao molho Alfredo, acompanhado de pancetta salteada, pedaços de frango grelhado e pasta de pimentões tostados. Já o Linguine alla Matriciana é preparado com massa ao molho pomodoro e sugo rosa, com pancetta salteada temperada com pimenta do reino e finalizada com manjericão e azeite oliva.

E para elevar a experiência dos clientes no restaurante, esses dois pratos especiais fazem parte da plataforma Pasta & Pancetta, no qual o cliente pode optar por uma das duas opções pagando R$39,90 e ainda recebe de cortesia uma palha italiana do Abbraccio. Já no delivery, as novidades estão disponíveis todos os dias e horários nesse formato, e quem quiser se deliciar em casa poderá também pedir umas das duas opções de massas pelo mesmo preço.

“Gostamos de inovar e nossos consumidores gostam de ser surpreendidos. Nossos pratos sempre contam com ingredientes frescos, com muito sabor e alta qualidade. Faz parte do DNA da marca pensar nas melhores experiências para os fãs de Abbraccio degustarem o melhor, tendo o nosso toque especial”, destaca Marisa Palhares, gerente de Marketing da Bloomin’ Brands, grupo detentor da marca Abbraccio no Brasil.

As novas receitas já estão disponíveis no menu das unidades físicas do Abbraccio, que oferecem serviço de entrega. Em São Paulo, a rede está nos shoppings Vila Olímpia, Market Place e Center 3.