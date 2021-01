Outback homenageia São Paulo

Para comemorar os 467 anos de São Paulo, a rede Outback decidiu surpreender os paulistanos com um presente inusitado, unindo dois clássicos: o famoso pão australiano da casa e o pão na chapa, que é tradição na cidade. Somente no dia 25/01, os restaurantes da cidade de São Paulo vão servir uma opção do icônico pão australiano FEITO NA CHAPA, como cortesia. O Sampa’s Day no Outback vai dar a oportunidade aos fãs da rede de experimentarem a novidade com exclusividade nas unidades da capital paulista ou de prepararem em casa se pedirem via delivery em SP.

Vale ressalvar que talvez a abertura para frequência presencial em restaurantes da capital pode ser proibida pelo Governo do Estado em feriados, conforme reclassificação no Plano São Paulo.

De dar água na boca! A inspiração veio da paixão do paulistano por pão na chapa e pretende arrancar muito “mano do céu” por aí, surpreendendo, já que chegará à mesa dos clientes acompanhado de um requeijão especial temperado ao estilo Outback.

No delivery, clientes receberão junto com seus pedidos o pão australiano tradicional, a famosa manteiga, o requeijão especial e instruções de como fazer na chapa o pão australiano do Outback para recriar a experiência.