Os atrativos da Zona Sul de São Paulo

A maioria dos bairros mais favorecidos de São Paulo fica na Zona Sul da capital. A região garante aos seus habitantes fácil acesso aos pontos mais importantes da cidade, o que garante maior mobilidade e menos tempo para se deslocar de um ponto a outro. Mas até 1935, a parte da cidade hoje conhecida como Zona Sul era considerada o município de Santo Amaro. Hoje, desponta como a área de maior demanda por novas moradias da cidade, estimulada pela nova lei de zoneamento municipal. Geograficamente gigantesco, oferece diferentes experiências habitacionais dependendo do bairro: na mesma região de SP estão Morumbi, Itaim Bibi e Moema, que estão entre as partes mais nobres da cidade, e outras que ainda sofrem com necessidades básicas de urbanização. Esta vantagem, que já é um importante fator de seleção para quem busca casas à venda em SP na Zona Sul, aliada a outros aspectos positivos. Confira!

Distritos completos:

Quando pensamos nos bairros da Zona Sul, a maioria deles não são apenas casas de todos os tipos, mas também uma ampla gama de serviços e lojas a vários quilômetros (e às vezes até metros) de distância. Possui avenidas centrais com grandes lojas, supermercados, bancos e pontos de venda que não atrapalham a tranquilidade das ruas paralelas.

Além dos vários tipos de serviços espalhados pela zona, a zona sul oferece todo o tipo de lazer. Está localizado em um dos parques mais famosos da cidade e do Brasil: o Parque do Ibirapuera. No parque, que se tornou ponto de encontro de todas as tribos, você pode se exercitar, fazer piqueniques, assistir a shows, exposições de arte e eventos importantes. Tudo em um só lugar.

A vida noturna é surpreendida pela quantidade de bares e restaurantes espalhados pela região. E se quiser se esticar, existem várias opções de baladas para todos os gostos musicais. Se o assunto é ter acesso aos melhores restaurantes da capital paulista, a zona sul da região de São Paulo não deixa a desejar. Opções para todos os gostos e estilos: casas de show, museus, ótimos restaurantes entre outros.

Na zona sul de São Paulo estão alguns dos melhores hospitais da cidade. Afinal, a saúde é o fator mais importante em nossas vidas. Entre os principais localizados estão o Hospital São Camilo, HCor, o Hospital São Paulo e o Instituto Dante Pazzanese.

Para quem busca um lugar com diversas opções de estudo ou de estudo para os filhos, a Zona Sul oferece uma grande variedade de opções de escolas, como o Colégio Objetivo, Jesus Maria José, Escola Wardolf Rudolf Steiner, Chapel International American College of Brazil. E também de faculdades, a região conta com UNISA, Universidade de Santo Amaro, Uninove e Unip.

Facilidade de acesso:

Um dos principais diferenciais desta região é a excelente acessibilidade. Grandes avenidas conectam várias partes importantes da cidade. Um bom exemplo é a marginal Pinheiros, que cria uma ligação entre o Sul e o Norte sem a necessidade de ligações paralelas. Nessa lista também podemos destacar a Avenida 23 de Maio e a Bandeirantes, duas das vias mais importantes da cidade.

Quando se trata de transporte público, há mais de uma dezena de linhas de ônibus na região que operam 24 horas por dia. Além disso, ainda existe a cobertura para ferrovias e metrô.

A primeira linha do metrô na cidade de São Paulo foi a linha 1 – Azul, que há várias décadas ia apenas das estações Jabaquara à Vila Mariana. Com o passar dos anos, a linha azul do metrô cresceu e agora corta a cidade de sul a norte. Até hoje, é uma das principais formas de conectar São Paulo entre os pontos da cidade. Além disso, outra linha que passa pela zona sul da capital é a linha 2 – a verde, que corta uma das avenidas mais famosas da cidade, a Avenida Paulista.

Para os moradores da ponta sul da capital, existe também a linha 9 – Esmeralda, que faz parte da malha ferroviária da cidade e passa por bairros como Interlagos e Grajaú.

A zona sul da capital paulista também fica próxima aos municípios que compõem a Grande São Paulo, conhecidos como ABCD Paulista, sendo eles Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema. Muitos moradores dessas cidades trabalham e estudam na capital e vice-versa. Para que milhares de pessoas cheguem e saiam de uma cidade a outra todos os dias, os ônibus intermunicipais são o meio de transporte mais utilizado.

A zona sul de São Paulo ainda fica próxima ao aeroporto de Congonhas. Que é o mais movimentado e o mais importante da cidade. Para evitar problemas de transporte nos grandes centros urbanos, morar ao lado deles é uma ótima ideia, principalmente se você precisa se deslocar constantemente para o trabalho.

A região é uma das melhores opções para morar na cidade. Além disso, importa referir que é a maior região da capital e a grande maioria dos conjuntos habitacionais aí localizados são residenciais. Além disso, por ser tão importante, não faltam investimentos em infraestrutura, o que o torna bem preparado para morar, e muitas pessoas buscam por apartamento na Zona Sul.

Estes são os bairros da Zona Sul de São Paulo:

Bairro Campo Belo,

Bairro Campo Limpo,

Bairro Capão Redondo,

Bairro Cidade Ademar,

Bairro Cidade Dutra,

Bairro Cursino,

Bairro Grajaú,

Bairro Itaim Bibi,

Bairro Ipiranga,

Bairro Jabaquara,

Bairro Jardim Ângela,

Bairro Jardim São Luís,

Bairro Marsilac,

Bairro Moema,

Bairro Morumbi,

Bairro Parelheiros,

Bairro Pedreira,

Bairro Sacomã,

Bairro Santo Amaro do Socorro;

Bairro Saúde,

Bairro Vila Andrade,

Bairro Vila Mariana,

Bairro Vila Olímpia,

