Operação Água Espraiada terá novo conjunto habitacional

O Governo do Estado e a Prefeitura de São Paulo celebram convênio para viabilizar a construção de um empreendimento de habitação social no bairro Campo Belo, na zona sul da capital. A iniciativa beneficiará, no mínimo, 463 famílias de baixa renda, com ganhos de até três salários-mínimos, impactadas por obras previstas na Operação Urbana Consorciada Água Espraiada (OUCAE). A parceria envolve a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL), a São Paulo Urbanismo e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo, por meio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).

Na prática, a SMUL e a SP Urbanismo, por meio da parceria firmada, repassarão recursos do fundo especial da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada (OUCAE) à CDHU para a realização desses atendimentos habitacionais no conjunto da companhia estadual “Campo Belo A/B”, na Zona Sul da capital. A previsão de repasses é de R$ 116,6 milhões (data-base julho/2024).

O empreendimento terá, ao todo, 590 unidades habitacionais, distribuídas em quatro condomínios. Dessas, até 127 unidades serão destinadas a demandas assumidas anteriormente pela CDHU. Todas as demais serão edificadas com o apoio dos recursos da OUCAE.

Cada edifício possuirá 18 pavimentos, com dois elevadores, e contemplará 148 apartamentos, sendo oito por andar, com exceção do Condomínio 1, que terá 146 apartamentos. Todas as unidades possuem dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e varanda.

Operação Urbana Consorciada Água Espraiada

A Operação Urbana Consorciada Água Espraiada (leis 13.260/2001, 15.416/2011, 16.975/2018 e 18.174/2024) surgiu em 2001 com o objetivo de requalificar a região das Avenidas Chucri Zaidan e Jornalista Roberto Marinho, parte da Marginal Pinheiros e a área ao longo do córrego Jabaquara. Até o momento, mais de 1,8 mil unidades habitacionais foram entregues. Os conjuntos Gutemberg, Jardim Edite I e II, Corruíras, Estevão Baião e o Residencial Pérola Byington são exemplos de realizações para a cidade.

Também são resultados da OUCAE importantes obras viárias na região como a Ponte Octávio Frias de Oliveira, mais conhecida como Estaiada, o Viaduto Dr. Lino de Moraes Leme e os prolongamentos das Avenidas Jornalista Roberto Marinho (Via Parque) e Chucri Zaidan. A Operação Urbana atua ainda para melhorar as condições de drenagem ao canalizar os córregos Pinheirinho e trecho do Água Espraiada. Para ampliar o acesso a áreas verdes, foram entregues o Parque Chuvisco e a Área de Lazer Pedro Bueno.