Onze de Junho: você sabe qual a história por trás do nome da Avenida?

Apesar de ser um fato que faz parte da história do Brasil, muita gente ainda desconhece o motivo de a Avenida Onze de Junho, uma das mais famosas da Vila Clementino, ter esse nome.

Nessa sexta, 11 de junho, quem está celebrando a data é a Marinha Brasileira, que considera o dia como sua Data Magna – vale lembrar que o Oitavo Distrito Naval, sede da Marinha em São Paulo, fica também na Vila Mariana – na Rua Sena Madureira.

A data, que dá nome também a um viaduto no mesmo bairro, marca a celebração da vitória de uma batalha Naval que o Brasil travou contra o país vizinho no final do século XIX, na Guerra do Paraguai (1864-1870)

Era uma manhã de domingo o 11 de junho de 1865 que a batalha começou. O conflito entraria para a história como Batalha do Riachuelo

A Batalha Naval do Riachuelo, ou simplesmente Batalha do Riachuelo, travou-se a 11 de junho de 1865 às margens de um afluente do rio Paraná, na província de Corrientes, na Argentina, que tem esse nome.

Considerada pelos historiadores militares como uma das mais importantes batalhas da Guerra do Paraguai (1864-1870), terminou com vitória dos fuzileiros brasileiros e foi considerado um episódio decisivo. A Guerra do Paraguai também foi chamada de Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870) porque Brasil, Argentina e Uruguai se uniram para barrar um a investida paraguaia. O Paraguai pretendia anexar áreas dos outros três países e ter saída par ao mar e isso gerou o maior conflito na história da América do Sul.

Desde então, a Marinha do Brasil comemora, todos os anos, nessa data, os “feitos heróicos daqueles homens que lutaram na Batalha Naval do Riachuelo, reconhecendo-os como exemplos e lembrando seus atos às gerações que os sucederam”.