Ônibus gratuito leva a pontos turísticos da cidade a partir do Paraíso

Ibirapuera, Museu de Zoologia, Parque da Independência também estão no roteiro

Sabia que há três novas linhas de ônibus com itinerários especiais para que paulistanos e turistas tenham mais oportunidades de visitar parques, museus e outros espaços importantes da cidade? E que duas delas passam por importantes pontos turísticos da Vila Mariana?

O programa Paulistar conta com circuitos exclusivos em ônibus elétricos, que circularão a cada 20 minutos por diversos pontos da capital. E tudo de graça, claro.

As três novas linhas vão funcionar das 8h às 19h e, para facilitar o acesso a todos os pontos planejados, a população poderá fazer a integração em um único local da cidade, na região do Paraíso. Os ônibus da Paulistar contam ainda com ar-condicionado, carregador USB e wi-fi.

A implantação das linhas Paulistar vem depois do sucesso do Domingão Tarifa Zero, criado em dezembro de 2023. Levantamento realizado pela SPTrans mostra que 70% das viagens aos domingos têm como motivação o lazer, com destaque para parques e atividades culturais. Além disso, 97% dos passageiros aprovam o Programa, de acordo com pesquisa realizada em março.

Cada linha terá um circuito diferente para curtir a cidade: a Linha Paulistar 1 percorrerá o Circuito Cultura e passará por locais como o Museu da Língua Portuguesa, o Theatro Municipal e a Pinacoteca; a Paulistar 2 irá percorrer o Circuito Parques, ligando o Ibirapuera, a Aclimação e o Pq. da Independência; já a linha Paulistar 3 será o Circuito Lazer, atendendo o estádio do Pacaembu e com roteiro próximo à Av. Paulista.

“Com o 100º Domingão Tarifa Zero, transportando 279 milhões de pessoas, com uma avaliação positiva de 97,5%, além do anúncio dos três circuitos implantados na cidade nas áreas cultural, esportiva e de lazer, todos ônibus elétricos, não poluentes, bem-equipados, com as câmeras do Smart Sampa, toda a qualidade que as pessoas merecem”, destacou o prefeito Ricardo Nunes durante o lançamento do circuito Paulistar, há pouco mais de um mês.

Nunes ressaltou a importância do Domingão Tarifa Zero para quem mora ou visita a cidade. “É uma política pública que demonstrou a sua assertividade e colocou as pessoas para usufruírem dos nossos equipamentos públicos, que estão recebendo cada vez mais visitas, como os centros culturais, parques, nossos centros esportivos. Também podem ir a missas, igrejas, visitar parentes, tudo isso sem pagar nada no domingo. Os turistas, que aumentam a cada ano em nossa cidade, também podem aproveitar”.

O secretário municipal de Mobilidade e Transportes, Celso Caldeira, reforça que o Domingão Tarifa Zero veio para ficar. “Como parte da Semana da Mobilidade damos mais esse importante passo. A população ganhará três novas linhas para aproveitar tudo o que São Paulo tem de bom, com itinerários pensados para atender aos desejos das pessoas, ligando os principais pontos turísticos, parques e de lazer dos paulistanos”, destacou

“Apesar de consolidado, a gente precisava melhorar o Domingão Tarifa Zero e é isso que estamos fazendo com o lançamento das linhas Paulistas”, afirmou o diretor-presidente da SPTrans, Victor Hugo Borges.

Aliás, só nos primeiros 30 dias,a operação já contabilizou mais de 4,7 mil passageiros. Os mais assíduos, aliás, apontam que o Paulistar não é só um passeio de ônibus: é um convite para explorar São Paulo com olhos de turista e coração de morador..

Redescobrir São Paulo

Com as novas linhas, a cidade passará a ter 14 ônibus rodando a mais durante os domingos, entre 8h e 19h. As demais linhas da cidade continuarão operando normalmente e de graça no Domingão Tarifa Zero.

Linha Paulistar 1 – Circuito Cultura: com início no Term. Parque D. Pedro II e indo até o Parque da Luz. Um passeio pela história de São Paulo, ligando a Estação da Luz e o Museu da Língua Portuguesa a pontos icônicos como o Mercadão, o Pateo do Collegio, o Theatro Municipal, a Pinacoteca, a Praça da República e os bairros da Liberdade e do Bixiga.

Linha Paulistar 2 – Circuito Parques: liga o Parque da Independência, onde está localizado o Museu do Ipiranga, até a região do Parque do Ibirapuera. Conecta dois importantes espaços verdes e culturais da cidade, passando ainda pelo Parque da Aclimação. No trajeto, os ônibus passam por atrações como o Museu de Zoologia da USP e o SESC Vila Mariana.

Linha Paulistar 3 – Circuito Lazer: tem como destino o Paraíso e partida no Pacaembu, atendendo também o Parque do Ibirapuera. Os ônibus conectam a região da Avenida Paulista, aberta para o lazer — com paradas próximas ao MASP, Casa das Rosas e Japan House, integrando importantes pontos de esporte, cultura e lazer.