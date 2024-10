Oktoberfest também na zona sul

No ano em que se comemora o bicentenário da imigração alemã no Brasil, o Caetano´s Bar e o Cruzeiro’s Bar, em São Paulo, celebram a importância das interações humanas e dos encontros culturais e abrem suas portas para mais uma temporada da Oktoberfest, uma das muitas tradições germânicas incorporadas e reconhecidas pelos brasileiros em todo o país.

O Caetano’s Bar dá início ao festival de sabores e aromas da Oktoberfest com uma celebração especial em duas unidades. Na zona sul, a festa acontece nesta sexta-feira (18/10), das 19h às 22h30, e no sábado (19/10), a partir das 20h até 23h30, na zona norte. Já no Cruzeiro’ Bar, na Barra Funda, a festa da cerveja e das comidas típicas está marcada para o dia 26 de outubro (sábado), das 20h às 23h30.

Para receber os clientes no melhor estilo da Oktoberfest, as três casas entram no clima da grande festa alemã com toda a equipe de garçons e atendentes vestida com trajes típicos da região da Bavária e prontas para oferecer aos clientes um cardápio de comida tradicional, música típica e cerveja da Oktoberfest. A animação fica por conta do repertório eclético da banda The Hurricane Brothers.

Festival de Sabores

Em parceria com a cervejaria Paulaner, a cerveja oficial da Oktoberfest alemã, as três casas vão oferecer combos promocionais e brindes exclusivos, um ótimo motivo para festejar e participar de uma verdadeira experiência e conhecer as cervejas como a Paulaner Weissbier (cerveja de trigo), a típica cerveja da Oktoberfest.

Entre os destaques gastronômicos estão as autênticas salsichas alemãs (vermelha ou branca) acompanhadas de salada de batata, Eisbein (suculento joelho de porco assado com salsichas), e Dachshund (hot dog preparado em uma baguete, com salsicha alemã, molho de tomate, chucrute e mostarda). Para adoçar a experiência, há o delicioso Pavê Aufklärung (pavê de chocolate com raspas de chocolate).

Oktoberfest

18/10 – 19h às 22h300 Caetano’s – R. Vieira de Morais, 1857 – Campo Belo

19/10 – 20h às 23h30- Caetano’s – Av. Eng. Caetano Álvares, 5496 – Mandaqui

26/10 – 20h às 23h30 -Cruzeiro’s – Rua Cruzeiro, 952 – Barra Funda