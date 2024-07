Oito dicas para férias sustentáveis

A mentalidade de quem cuida da natureza e se preocupa com sua “pegada ambiental” não tira férias. Tanto quem viaja quanto quem fica pela cidade deve ter algumas atitudes de preservação e evitar a geração de resíduos. Afinal, quando se fala em consciência e educação ambiental, a referência é uma postura permanente e constantemente atenta às necessidades de limpeza urbana e cuidados com a natureza.

Em casa, durante passeios ou viagens, algumas regras devem ser seguidas. Por outro lado, há ainda ideias para curtir as folgas escolares de forma a evitar a geração de resíduos e o consumo excessivo e estimular a valorização do contato com o verde.

1. Valorize as experiências

Tanto para pessoas que vivem sozinhas, como para famílias mais numerosas, férias trazem oportunidades para saborear momentos de lazer..

Mas, para quem vive em meio urbano e agitado como a capital paulista, muitas vezes é difícil ou dispendioso realizar programações diversas.

A dica valiosa é: evite ocupar o tempo apenas com consumo, visitas a lojas e restaurantes. Há muitas opções gratuitas atualmente na cidade. Bibliotecas públicas, museus, teatros têm atividades e espetáculos sem cobrança de ingresso ou com valores baixos.

Além de trazer cultura e diversão, essa programação não gera, em geral, resíduos. E, claro, lembre-se que se comprar uma pipoca ou um chocolate durante esses passeios, separe os resíduos resultantes (pacotes, sobras etc.) e descarte de fora correta, em lixeiras. Se for alguma embalagem reciclável, como latinhas de alumínio, procure as lixeiras específicas, já que muitos espaços públicos atualmente contam com elas.

2. Contato com o verde

Outra boa dica é passear pelos parques e praças da cidade. Muitos contam com brinquedos para crianças, quadras poliesportivas, aluguel de bicicletas e até museus ou outros espaços culturais, além de eventuais agendas culturais.

Alternativa interessante é agendar um piquenique, privilegiando comida natural, sem embalagens. Frutas, sucos, sanduíches, tortas e bolos feitos em casa são boas ideias. É possível levar tudo isso sem o uso de embalagens descartáveis – evite também outros plásticos de uso único, como talheres, canudos ou pratos feitos desse material. Embora o plástico seja reciclável, esses descartáveis não despertam interesse nesse mercado e há grande chance de acabarem no aterro, junto a outros rejeitos.

Os parques ainda proporcionam a oportunidade de praticar atividades físicas diversas – de uma simples caminhada ao uso de equipamentos como patins, skates e bicicletas. Dessa forma, há ganhos para a saúde e valorização de qualidade de vida a partir de atividades que não demandam consumo e geração de resíduos.

3. Leve seu lixo embora

Em qualquer passeio – o que também vale para viagens – o ideal sempre é levar seu lixo embora. Vale destacar que alguns países sequer contam com papeleiras e lixeiras pelas ruas, porque o correto é que o cidadão descarte os resíduos em casa.

Além de estimular a limpeza pública, essa preocupação ainda provoca a consciência ambiental por outro caminho: já que o cidadão é responsável por tudo que descarta, passa a se preocupar em gerar menos resíduos, evita o desperdício, o plástico de uso único, o consumo de bens não duráveis.

Nem sempre é possível, bem verdade, carregar os resíduos. Mas, nada justifica descarte incorreto, jogar lixo na rua. Procure as lixeiras e, de preferência, separe os recicláveis.

4. Caminhe ou use bicicleta

Praticar exercícios é essencial para a saúde – do corpo e da mente. Mas, nem sempre a rotina corrida permite tempo para manter atividades físicas constantes.

Ao menos nas férias, é muito importante dar preferência a caminhadas ou uso de bicicletas. Para além da escolha saudável, essas escolhas ainda garantem menos poluição na cidade. Optar pelo transporte público é igualmente importante, já que representa economia de combustível e, consequentemente, menor poluição do ar.

Caminhando, de bike ou no transporte público, entretanto, a atenção continua: nada de jogar lixo nas ruas, praças, parques.

5. Refeições saudáveis

Não vale só para o piquenique. Mesmo em casa, sempre que possível aposte em refeições saudáveis. Planeje as compras, teste receitas novas, descubra os alimentos da temporada e valorize vendedores do seu bairro.

Essas atitudes sustentáveis trazem saúde e economia. Promovem também o consumo consciente, que evita desperdício não só dentro de casa – mas também ao valorizar frutas e legumes da época, garante que menos itens se estraguem e que os produtores otimizem suas vendas.

6. Abra todos os armários

O verão acabou, as temperaturas caíram e muita gente está tirando cobertores e casacos dos armários para lavar, tomar um sol. Nesse processo, percebeu que há coisas que não usa mais, mas estão em bom estado? Doe.

A Campanha do Agasalho, promovida anualmente nessa estação pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, dessa vez está pedindo prioridade para cobertores.

E com a chegada dos dias frios, certamente é possível perceber também peças que sequer foram usadas durante a fase mais quente do ano e que poderiam contribuir para entidades assistenciais, famílias carentes…

Importante lembrar que a reciclagem de roupas ainda é muito incipiente no país e, por isso, evitar o consumo excessivo e doar o que não tem mais uso em casa ganha ainda mais valor. Mas, reforçando: só se doam roupas em bom estado, assim como qualquer outro item.

Nas férias, também é legal fazer aquela checagem nas estantes e no quarto das crianças para encontrar livros, discos, cds, brinquedos, aparelhos eletrônicos e qualquer outro produto não usado e que pode ser doado, trocado ou vendido.

Mas, se o item estiver quebrado ou sem condições de uso, descarte corretamente por meio da coleta de lixo – acondicionando corretamente os itens para facilitar o trabalho da equipe. Ou encaminhe para os ecopontos espalhados pela cidade.

7. Crianças e adolescentes

Nem sempre os pais têm condições de viajar com as crianças e adolescentes nas férias, em especial no meio de ano, justamente quando os dias estão mais frios.

Mas, essa pode ser uma boa oportunidade para que esses estudantes coloquem em prática aquilo que aprendem na escola sobre reciclagem e preservação ambiental.

Para além das dicas de passeios em parques e bibliotecas – em que todos valorizam o contato com a natureza e a cultura -, os pais podem trazer os filhos para perto, de forma que contribuam no processo de separação do lixo doméstico, acondicionamento correto, colocação dos itens nos dias e horários corretos da reciclagem. Todos da casa devem evitar o desperdício de alimentos, reduzir o consumo de plástico, manter as plantas saudáveis e a casa limpa.

8. Reciclar é essencial

Em todos esses processos, a reciclagem deve ter destaque, mesmo nas férias.

Aproveite para separar apostilas e papéis já usados que não têm mais importância nos estudos. O papel limpo tem alta reciclabilidade e isso não vale apenas para embalagens.

Que tal aquela limpeza também nos quintais e garagens? Nada de acumular garrafas de vidro, potes de plástico, latinhas de metal. Todos esses materiais devem ser mantidos limpos – enxágue após o uso – e depois acondicionados em um único saco para encaminhar a reciclagem. Dê preferência às sacolinhas verdes, ideais para reunir os recicláveis.

Depois, basta consultar no site https://www.ecourbis.com.br/coleta/index.html qual o horário em que a equipe de coleta seletiva passa em sua rua. Ou converse com o síndico de seu condomínio para posicionar os itens nos contêineres adequados. O site traz também o horário e data da coleta tradicional.

A concessionária Ecourbis Ambiental é a responsável pela coleta de lixo e também pela coleta seletiva, de recicláveis. Os dois serviços são prestados por equipes diferentes, em datas diferentes, com caminhões diferenciados.

O material reciclável é encaminhado para cooperativas ou para a Central de Triagem Mecanizada Carolina Maria de Jesus, na zona sul paulistana, para separação dos diferentes tipos de recicláveis.

Vale ainda ressaltar que a venda dos recicláveis tem renda totalmente revertida às famílias de catadores cooperados, exercendo fundamental papel sócio-econômico, de grande valor ambiental.

Em síntese, nem nas férias devemos descansar da limpeza urbana na capital. E o período de descanso pode nos ensinar que essas tarefas são simples e fazem grande diferença na estética, saúde pública, geração de renda e qualidade de vida.