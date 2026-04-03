Oftalmologia: mutirão atende todas as idades

Entre os mutirões de atendimento no programa Avança Saúde, da Prefeitura, o de oftalmologia tem impacto positivo na vida de crianças, adolescentes, adultos e idosos.

O programa Avança Saúde Escolar – Oftalmologia já avaliou 277 mil estudantes do município, onde o Programa Saúde na Escola (PSE), parceria da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) com a Secretaria Municipal da Educação (SME), faz prevenção e promove cuidados dos alunos, encaminhou 77,5 mil deles para consultas nessa especialidade e entregou mais de 62 mil óculos. A meta é examinar a saúde ocular de mais de 420 mil crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos de idade, em 587 escolas da rede municipal.

A população idosa, atendida em equipamentos de saúde e acompanhadas pelo Programa Acompanhante de Idosos (PAI) está incluída nessa assistência, pois a Saúde da capital entende que enxergar bem é uma forma de garantir maior autonomia e qualidade de vida nessa fase da vida, sobretudo porque também ajuda a prevenir acidentes, como quedas, permite maior acessibilidade em estabelecimentos, avaliação de produtos a serem consumidos, como prazo de validade, indicações nutricionais nos rótulos.

Primeira infância

As principais causas de cegueira na infância são infecções congênitas, catarata congênita, retinopatia da prematuridade e glaucoma congênito. Na rede municipal de saúde, o primeiro cuidado com a saúde ocular começa no pré-natal adequado, e com o chamado ‘Teste do Olhinho’ ou teste do reflexo vermelho, realizado em todas as maternidades municipais. Este exame é feito pelos pediatras em todos os recém-nascidos.

Conhecido também como teste do reflexo vermelho (TRV), o ‘Teste do Olhinho’ é um exame simples capaz de detectar precocemente doenças oculares que causem obstrução no eixo visual. É feito com as luzes baixas no ambiente, quando o médico direciona uma luz diretamente para os olhos do bebê, e consegue detectar anomalias pelo reflexo.

Diagnóstico

Nos Centros Especializados em Reabilitação (CERs), pontos de referência para a Rede de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência, localizados em várias regiões da cidade, oferecem esse cuidado, quando necessário. Ao todo, são 35 CERs, dos quais sete atendem pessoas com deficiência visual: CERs Penha e Flávio Gianotti na região sudeste; CERs M’Boi Mirim, Cidade Ademar e Milton Aldred na zona sul, CERs Guaianases e São Miguel na zona leste.

Após ser encaminhado pela Unidade Básica de Saúde (UBS), quando identificada demanda por saúde ocular, da porta de entrada da rede municipal de saúde, o indivíduo é acolhido no CER por uma equipe multidisciplinar, passa pela triagem inicial com objetivo de elaborar um plano terapêutico singular (PTS) que promova uma melhor qualidade de vida.

Também oferecem, ajustam e fazem a manutenção de tecnologias assistivas. O processo de reabilitação ou habilitação é feito por uma equipe interdisciplinar, que trabalha com os profissionais, cuidadores e familiares dos pacientes. Esse acompanhamento é personalizado, levando em conta as necessidades de cada pessoa, os impactos da deficiência na sua funcionalidade e fatores como saúde, emoções, ambiente e contexto social.

Glaucoma

Desde 2021, a cidade de São Paulo tem a Linha de Cuidado do Glaucoma, com estrutura adequada para o diagnóstico precoce da doença e tratamento especializado. Mensalmente, são oferecidas mais de 2 mil consultas relacionadas ao diagnóstico e acompanhamento de glaucoma. Foram registrados 31.981 atendimentos relacionados à doença, em 2024, e 40.221, em 2025. Os procedimentos cirúrgicos de glaucoma somaram 2.145 cirurgias, em 2024, e 3.053, em 2025, segundo a base do DataSUS/Ministério da Saúde (MS).

No município, o cuidado tem início nas 481 UBSs. Os pacientes são encaminhados para os serviços de oftalmologia básica na rede, como Hospitais Dia (HDs), Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMAs) e Ambulatórios de Especialidades (AEs), quando necessário. Os tratamentos do glaucoma também são feitos em serviços de assistência à saúde contratados pela Prefeitura de São Paulo.