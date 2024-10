ODS e os resíduos no planeta

Já ouviu falar Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS? Prestes a completar uma década, eles fazem parte de uma política desenvolvida conjuntamente por quase 200 países membros da Organização das Nações Unidas, a ONU. A proposta prevê uma agenda até 2030 para melhorara a qualidade de vida e sustentabilidade em todo o planeta.

No total, são 17 ODS, como mostra a ilustração ao lado. São ambiciosos e interconectados, e abordam os principais desafios de desenvolvimento enfrentados por pessoas no Brasil e no mundo.

Em síntese, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade.

E um deles – o ODS 12 – fala especificamente sobre consumo sustentável e geração de resíduos.

O ODS 12 visa a alcançar o uso eficiente de recursos naturais, os cuidado com resíduos sólidos e a diminuição da emissão de poluentes.

A ideia é conscientizar a população para que reduza a geração de resíduos, por meio de ações de prevenção do consumo, redução do descarte, reciclagem e também reúso daquilo que foi adquirido. E isso vale tanto para o consumo direto quanto para processos de pós produção.

Entra aí também o conceito de economia circular, ou seja, é preciso avaliar e planejar o ciclo de vida dos produtos e redesenhar a cadeia de produção.

Isso inclui a separação e destinação correta dos resíduos, a prevenção ao desperdício – em especial dos alimentos, não só pelo consumidor mas também no trajeto entre o campo e o ponto de venda.

Avanços tecnológicos também são essenciais para que a matéria prima seja adequadamente aproveitada, os resíduos reaproveitados e até para que embalagens sejam efetivamente sustentáveis, ou seja, passíveis de reúso ou reciclagem com baixo custo.

Marcos internacionais têm sido definidos para garantir que os produtos químicos usados na manufatura de tudo que consumimos sejam também tratados. Uma das principais preocupações atuais é com o excesso de plástico consumido em todo o planeta, que está poluindo inclusive cursos d’água e oceanos e, consequentemente, alimentos que consumimos cotidianamente.

Em todos esses processos, vale destacar, a responsabilidade deve ser compartilhada entre todos os atores: consumidor, varejo, indústria e poder público.