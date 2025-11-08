Obras transformam Interlagos em palco e pista

Símbolo do automobilismo e palco de momentos históricos da Fórmula 1, o Autódromo de Interlagos vive uma nova era. Com investimento de cerca de R$ 500 milhões, a Prefeitura de São Paulo conclui um amplo plano de obras que modernizam a infraestrutura, ampliam a segurança e elevam a experiência do público, consolidando o espaço como um dos mais completos do planeta, em que une esporte e cultura, e que vai receber mais uma edição do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 de 7 a 9 de novembro.

“Nos últimos anos, São Paulo recuperou o orgulho de ter um autódromo à altura da sua história”, afirmou o prefeito Ricardo Nunes durante a apresentação à imprensa das novas estruturas nesta quinta-feira (30). “Interlagos deixou de ser um equipamento deficitário para se tornar um espaço moderno, sustentável e com resultados positivos para a cidade — tanto financeiros quanto de imagem. Cada real investido aqui volta em emprego, renda e oportunidades.”

O prefeito ressaltou que o investimento foi feito em melhorias estruturais, como instalação de redes de esgoto e água, acessibilidade, iluminação e segurança, além de reformas em áreas utilizadas pelas equipes e pelo público. “Hoje o autódromo é uma referência de gestão e eficiência, e voltou a ser protagonista nos grandes eventos internacionais”, completou.

Mais do que um circuito, Interlagos se transformou em um símbolo da modernização de São Paulo — cidade que recupera seus equipamentos públicos com foco na sustentabilidade e na valorização do espaço urbano.

Graças a essas intervenções, o Autódromo de Interlagos, que já foi apontado como um espaço ocioso e com alto custo de manutenção, tornou-se um equipamento superavitário, com resultados financeiros positivos e movimentação intensa de eventos ao longo do ano. “Temos atividades praticamente todos os dias, e a demanda é tanta que faltam datas no calendário”, destacou Nunes.

Somente o GP São Paulo deve gerar mais de 20 mil empregos diretos e indiretos e movimentar R$ 2 bilhões na economia paulistana. “O GP São Paulo é uma vitrine do Brasil para o mundo”, afirmou Allan Adler, CEO do GP São Paulo.

“Temos transmissão para mais de 170 países, e isso projeta a imagem de uma cidade organizada, vibrante e acolhedora. O impacto vai muito além da corrida — é turístico, cultural e econômico”. Na última quarta-feira (29), a organização do Grande Prêmio de São Paulo anunciou a venda de um lote extra de ingressos para a prova deste ano. Com mais de 30 mil pessoas na fila, todos foram vendidos quase imediatamente, comprovando a procura pela prova.

Estrutura do GP 2025

O GP São Paulo 2025 contará com ampliação de arquibancadas e melhoria nos acessos para aumentar a capacidade e o conforto do público. “Estamos trabalhando para que a experiência do torcedor seja ainda melhor, com mais fluidez na entrada e saída e reforço total na segurança e na mobilidade”, disse o prefeito.

A Prefeitura de São Paulo e a organização do GP reforçaram as medidas de segurança para esta edição, com 79 câmeras de monitoramento no entorno e 56 dentro do autódromo, totalizando 135 câmeras, além de ações de acolhimento e combate ao assédio em parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.

Adler destacou ainda o impacto do evento para projetar a cidade, em especial com o aumento expressivo da presença de mulheres e jovens entre os espectadores. “Em 2013, apenas 8% do público era feminino; hoje, já são 37%. Isso mostra que o automobilismo está se tornando mais diverso e conectado com as novas gerações.”

Principais melhorias

As melhorias estruturais incluem a construção do novo Hospitality Center, com 22 mil m² e capacidade para até 6 mil pessoas, além de um novo prédio administrativo e acesso subterrâneo. Também foram modernizadas a pista, o pit lane e os dispositivos de segurança, adequando o circuito aos mais altos padrões da FIA. Novas arquibancadas com acessibilidade, sistemas de drenagem e esgoto integrados à Sabesp e galerias técnicas subterrâneas garantem conforto e eficiência logística para eventos de grande porte.

Outras frentes contemplam a requalificação da pista de arrancada, implantação de túneis para veículos pesados e contenção ambiental com muro de gabião junto à Área de Proteção Ambiental (APP).

A pista de arrancada também está em requalificação, com serviços de pavimentação, iluminação e adequação do talude, orçados em R$ 38,9 milhões e conclusão prevista para maio de 2026. Em julho, foram finalizadas as melhorias para o Campeonato Mundial de Endurance (FIA WEC), que incluíram revisão completa dos dispositivos de segurança da pista, barreiras de pneus, defensas metálicas, alambrados e pintura antiderrapante nas áreas de escape. O investimento foi de R$ 9 milhões.

Estão em execução as obras para novas arquibancadas nos setores A, D e OTC, com prazo de 12 meses e investimento de R$ 80,6 milhões. Também já começaram os serviços de manutenção da pista e do pit lane (R$ 30,5 milhões), enquanto a readequação das coberturas dos setores M, Pit Stop e B (R$ 8,9 milhões) está em andamento. Outro projeto previsto é o muro de gabião, destinado à contenção e implantação de pista de serviços na margem da Área de Proteção Ambiental (APP), com valor estimado em R$ 22,1 milhões.

Automobilismo e shows

Em 2024, o GP São Paulo de Fórmula 1 atraiu público recorde de 290 mil pessoas e gerou R$ 1,96 bilhão em impacto econômico. Além das corridas, o autódromo recebeu as 6 Horas de São Paulo (FIA WEC) e megafestivais como The Town e Lollapalooza. Somente o The Town 2025 movimentou mais de R$ 2,2 bilhões e criou 25 mil empregos diretos e indiretos.

O espaço oferece 53 mil m² de áreas locáveis, arquibancadas fixas e estacionamento para 2 mil veículos, além de infraestrutura modular para montagem de arenas, camarins e arenas técnicas — o que permite que Interlagos se mantenha ativo durante todo o ano, fomentando emprego, turismo e renda.