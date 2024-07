Obras no Teatro João Caetano atrasam e reabertura fica para 2025

A expectativa inicial, quando o Teatro João Caetano foi fechado para reforma às vésperas de seu aniversário de 70 anos, em dezembro de 2022, era de que os trabalhos se estenderiam por um ano. No início de 2024, a Secretaria Municipal de Cultura informou que a reabertura ficaria para o segundo semestre desse ano, e em visita à região, o prefeito Ricardo Nunes apontou que a expectativa era de reabrir em julho.

Agora, entretanto, as projeções mudraram. Procurada, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, informou “que o andamento da obra do Teatro João Caetano para conservação, restauro, reforma geral para acessibilidade e reforço de segurança contra incêndio tem previsão de encerramento em fevereiro de 2025”.

Investimento

“Estamos restaurando tudo. Aqui é um lugar que não tinha acessibilidade e fazendo a recuperação deste patrimônio histórico tão importante para esta região”, destacou, em final de fevereiro, o prefeito Ricardo Nunes em visita à obra.

Com quase R$ 7 milhões de investimento, a obra busca modernizar e aumentar a segurança do teatro. Serão implantados uma plataforma elevatória e elevador, banheiro e camarim acessíveis no palco, camarim acessível no prédio anexo, requalificação das rotas de fuga, troca das poltronas.

Além disso, o teatro vai ganhar uma sala multiuso, que funcionará como sala de ensaio e de apresentação, com equipamentos mais modernos de iluminação, áudio e cenografia. O mural “Homenagem às Artes”, do artista plástico Clóvis Graciano, que fica no saguão principal do teatro, também está sendo restaurado.

João Caetano e o teatro

João Caetano (1808 – 1863) foi um importante ator e encenador brasileiro, tendo fundado a primeira companhia de atores nacionais. Seu nome é consagrado no teatro brasileiro, razão pelo qual João Caetano é nome de várias casas culturais em todo país.

Já o teatro que leva o seu nome foi inaugurado na Vila Clementino em 25 de dezembro de 1952 como um espaço de integração dos moradores da região com a arte e a cultura, recebendo peças como “Macbeth” e “Luiz Antonio Gabriela”.

Seu projeto é assinado pelo arquiteto Roberto Tibau, que utilizou o mesmo modelo aplicado nos teatros Arthur Azevedo (Mooca) e Paulo Eiró (Santo Amaro).

O teatro possui 432 lugares, tendo a área do palco com 96 metros quadrados e o fosso da orquestra com 50 metros quadrados. Está localizado na rua Borges Lagoa, 650 – Vila Clementino, próximo à Estação Hospital São Paulo do Metrô.

Biblioteca Chácara do Castelo

O teatro João Caetano não é o único equipamento da região que está em reforma. Fechada por mais de três anos, a partir da pandemia, com problemas estruturais e riscos de desabamento, a Biblioteca Chácara do Castelo teve início de processo de lciitação para reforma assinado em outubro de 2023. com previsão de dois meses para início das obras e outros sete para conclusão.

A Secretaria Municipal de Cultura informa que a obra, para requalificação geral do equipamento, tem expectativa de conclusão em outubro deste ano.